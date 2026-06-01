Gyász: elhunyt Száraz László világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő

2026.06.01. 19:06
Száraz László (1954–2026) (Fotó: animacore.hu)
gyászhír súlyemelés Száraz László gyász
Május 27-én, 72 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Száraz László egyszeres világbajnoki és háromszoros Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. Haláláról a hazai sportági szövetség adott ki gyászjelentést.

A nagykállói születésű Száraz László legjelentősebb eredményeit, így országos bajnoki győzelmét tiszaújvárosi versenyzőként könnyűsúlyban érte el. Legkiemelkedőbb nemzetközi sikere világbajnoki második helyezése volt, amelyet az egyesült államokbeli Gettysburgben ért el 1978-ban, szakításban a 60 kilogrammosok között. 1978-ban a Havírovban megrendezett Európa-bajnokságon szakításban és összetettben is ezüstérmes volt, akárcsak 1979-ben Várnában, ahol lökésben végzett Eb-másodikként.

A versenysport befejezését követően az 1988-as szöuli nyári olimpián a súlyemelő-válogatott masszőreként tevékenykedett. Több éven keresztül a Tiszaújvárosi Sport Club szakosztályvezetője volt. A város sportéletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként Pro Urbe Életműdíjjal tüntették ki.

Búcsúztatását csütörtökön 15 órától tartják Sajószögeden, a Tiszaújváros Városi Köztemetőben.

 

