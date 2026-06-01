A nyolcaddöntőben búcsúzott a 19. kiemelt Madison Keys a Roland Garroson

Egy másik orosz, Anna Kalinszkaja is nagy csatában jutott be a legjobb nyolc közé. Snajgyer a negyeddöntőben az első helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenkával vagy a japán Oszaka Naomival találkozik.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Snajgyer (orosz, 25.)–Keys (amerikai, 19.) 6:3, 3:6, 6:0

Kalinszkaja (orosz, 22.)–Potapova (osztrák, 28.) 6:4, 2:6, 7:6 (10–7)

Chwalinska (lengyel)–Parry (francia) 6:3, 6:2

FÉRFI EGYES

Cobolli (olasz, 10.)–Svajda (amerikai) 6:2, 6:3, 6:7 (3–7), 7:6 (7–5)