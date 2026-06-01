A díjugrató Szuhai Péter remekelt Németországban

Szuhai Péter egészen kiváló teljesítményt nyújtott a németországi Hohenkirchen-Hohen Wieschendorfben rendezett CSI négycsillagos díjugratóversenyen.
A magyar sportoló a 155 centiméteres akadályokon rendezett összevetéses versenyszámban pej kancájával, Corbluecentával az alappályán és az összevetésben sem hibázott, így Párizs egyéni olimpiai bajnoka, a német Christian Kukuk és honfitársa, Laura Klaphake mögött harmadik helyen végzett.
A hétvége 160 centis akadályokon rendezett nagydíját időtúllépés miatt egyetlen hibaponttal zárta Szuhai Péter a világklasszisokat felvonultató mezőnyben.
