A díjugrató Szuhai Péter remekelt Németországban

2026.06.01. 21:28
Szuhai Péter a harmadik helyen zárt (Fotó: Getty Images, archív)
Szuhai Péter lósport díjugratás
Szuhai Péter egészen kiváló teljesítményt nyújtott a németországi Hohenkirchen-Hohen Wieschendorfben rendezett CSI négycsillagos díjugratóversenyen.

A magyar sportoló a 155 centiméteres akadályokon rendezett összevetéses versenyszámban pej kancájával, Corbluecentával az alappályán és az összevetésben sem hibázott, így Párizs egyéni olimpiai bajnoka, a német Christian Kukuk és honfitársa, Laura Klaphake mögött harmadik helyen végzett.

A hétvége 160 centis akadályokon rendezett nagydíját időtúllépés miatt egyetlen hibaponttal zárta Szuhai Péter a világklasszisokat felvonultató mezőnyben.

 

