Egy győzelemre az elődöntőtől a Brassó és a Gyergyó az Erste Ligában

A miskolciak győztes találatát a szerb Mirko Djumics szerezte a ráadás 19. másodpercében.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

FEHA19–Corona Brasov (romániai) 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3–0 a Corona Brasov javára

SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 2–6 (0–0, 1–3, 1–3)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3–0 a Gyergyói HK javára

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE 7–4 (1–1, 1–0, 5–3)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–1 a BJAHC javára

DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Miskolc, 1048 néző. V: Juhász G., Nagy A., Vincze D., Kovács P.

DIÓSGYŐR: TÓTH K. – CSOLLÁK (1), Kärmeniemi / Szirányi (1), Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz D. – Rétfalvi, Zohovs, Pineo / Marklund 1, STUART (2), DJUMICS 1 / Csiki, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Trajcsik. Edző: Láda Balázs

DEBRECEN: HETÉNYI – Usztyinyenko, Mártonffy / Jeliszejev, Bukor / Haranghy, Dobmayer – Mozer, Galoha, Varttinen / Aszkarov, SENFELD 1, Krutov / Mihalik G., Kreisz, Kulesov / Molnár Z., Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 38–28. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Jobban akartunk, mint az ellenfelünk, egységesek voltunk, fegyelmezetten játszottunk, önfeláldozó blokkok is jellemezték a teljesítményünket. Ez a hiba nélküli hokit kell a legközelebbi meccsen is nyújtanunk.

Vaszjunyin Artyom: – Két hasonló erősségű csapat a szokásos szoros mérkőzését nyújtotta, erre számítottunk. Szerencsés gólok születtek az összecsapáson. Hétfőn jobban kell majd korcsolyáznunk.