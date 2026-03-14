Nemzeti Sportrádió

Egy győzelemre az elődöntőtől a Brassó és a Gyergyó az Erste Ligában

2026.03.14. 20:53
Fotó: Soós Attila/FEHA19
Címkék
SC Csíkszereda Gyergyói HK FEHA19 Corona Brasov DEAC UTE DVTK Jegesmedvék Erste Liga BJA HC
A Corona Brasov és a címvédő Gyergyói HK is egy győzelemre került az Erste Liga elődöntőjétől, mivel a negyeddöntő szombati játéknapján harmadszor is legyőzte a FEHA19-et, illetve a Csíkszeredát. Eközben a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC 7–4-re legyőzte a vendég Újpestet, így 2–1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban. A nap utolsó meccsén a DVTK a ráadásban gyűrte le a DEAC-ot.

A miskolciak győztes találatát a szerb Mirko Djumics szerezte a ráadás 19. másodpercében.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
FEHA19Corona Brasov (romániai) 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)
Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3–0 a Corona Brasov javára
SC Csíkszereda (romániai)Gyergyói HK (romániai) 2–6 (0–0, 1–3, 1–3)
Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3–0 a Gyergyói HK javára
Budapest Jégkorong Akadémia HCÚjpesti TE 7–4 (1–1, 1–0, 5–3)
Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–1 a BJAHC javára

DVTK JegesmedvékDebreceni EAC 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban
Miskolc, 1048 néző. V: Juhász G., Nagy A., Vincze D., Kovács P.
DIÓSGYŐR: TÓTH K. – CSOLLÁK (1), Kärmeniemi / Szirányi (1), Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz D. – Rétfalvi, Zohovs, Pineo / Marklund 1, STUART (2), DJUMICS 1 / Csiki, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Trajcsik. Edző: Láda Balázs
DEBRECEN: HETÉNYI – Usztyinyenko, Mártonffy / Jeliszejev, Bukor / Haranghy, Dobmayer – Mozer, Galoha, Varttinen / Aszkarov, SENFELD 1, Krutov / Mihalik G., Kreisz, Kulesov / Molnár Z., Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom
Kapura lövések: 38–28. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 1/0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a DVTK javára
MESTERMÉRLEG
Láda Balázs: – Jobban akartunk, mint az ellenfelünk, egységesek voltunk, fegyelmezetten játszottunk, önfeláldozó blokkok is jellemezték a teljesítményünket. Ez a hiba nélküli hokit kell a legközelebbi meccsen is nyújtanunk.
Vaszjunyin Artyom: – Két hasonló erősségű csapat a szokásos szoros mérkőzését nyújtotta, erre számítottunk. Szerencsés gólok születtek az összecsapáson. Hétfőn jobban kell majd korcsolyáznunk.

 

Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: lendületben maradt az Atomerőmű, 105 pontig jutva nyert a Pécs ellen

Kosárlabda
Tegnap, 20:21

A harmadik harmad döntött: kiegyenlített a BJA az Újpest ellen

Jégkorong
2026.03.11. 20:34

Gulyás Michelle: Túllendültem a tavaly történteken

Egyéb egyéni
2026.03.11. 10:22

Erste Liga: az UTE háromgólos hátrányból fordított, előnyben a Brassó, a Gyergyó, valamint a DVTK is

Jégkorong
2026.03.10. 22:40

Strenk Hunor: Vissza akarjuk hódítani a trónt

Jégkorong
2026.03.10. 11:12

Kedden rajtol az idény legizgalmasabb része, az Erste Liga rájátszása

Jégkorong
2026.03.06. 14:22

Röplabda: letette a névjegyét a MEVZA-kupán az Újpest U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.03.05. 09:00

Címvédés az ob I-ben: a BJA harmadszor is legyőzte a DEAC-ot

Jégkorong
2026.03.03. 20:23
Ezek is érdekelhetik