Nemzeti Sportrádió

3x3-as kosárlabda Eb-selejtező: csoportgyőztesként negyeddöntős a férfiválogatott

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 20:02
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A magyar férfi 3x3-as kosárlabda-válogatott 21–18-ra legyőzte a tavaly Eb-bronzérmes olaszokat a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtezőtornán, így csoportgyőztesként továbbjutott a negyeddöntőbe.

A férfiegyüttes legutóbb szeptemberben, a koppenhágai Eb-n vett részt világversenyen, ahol – Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Roszics Uros összeállításban – két vereséggel búcsúzott a csoportkörben, s végül a 11. helyen fejezte be szereplését a 12-es mezőnyben. Ezúttal a magyarok sajátos módon egy kéttagú csoportba kerültek az olaszok mellé, így az már előzőleg biztos volt, hogy mindkét gárda továbbjut a nyolc közé. A 12 csapatosra tervezett férfitornán ugyanis végül csak 11 jelent meg, így – három trió mellett – az egyik csoport kétszereplős lett.

Csirke Ferenc szövetségi kapitány Komma, Molnár és Roszics mellett – Tarján térdsérülése miatt – Kelemen Balázst jelölte a kassai selejtezőre, utóbbi már 2021 óta kerettag a nemzeti csapatban, és játszott vb- és Eb-kvalifikációban is. A kvartettből Roszics duplával kezdett, aztán az Eb-dobogóval fennállásuk legnagyobb sikerét elérő olaszok percei következtek, egészen 10–10-ig. A túloldalon a korábban az Olasz Kupa-döntő legjobbjává választott Amedeo Della Valle három duplánál tartott, ekkor azonban újabb fordulat jött, és Komma révén 16–11-re módosult az állás. Innen az ellenfél már csak egy pontra tudott visszakapaszkodni 19–18-nál, majd Kelemen a harmadik duplájával lezárta a meccset, 56.5 másodperccel a rendes játékidő vége előtt.

A magyarok csoportgyőztesként a B jelű trió másodikjával, azaz Szlovéniával csapnak össze a negyeddöntőben vasárnap 13.05 órakor. Az Eb-re az elődöntők győztesei jutnak ki, a kontinenstornára szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

3x3-AS KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, KASSA
FÉRFIAK, D-CSOPORT, 1. FORDULÓ
Magyarország–Olaszország 21–18
A magyar pontszerzők: Kelemen 8, Komma 7, Roszics 4, Molnár 2

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Mindkét szombati meccsét megnyerte a női 3x3-as kosárlabda-válogatott az Eb-selejtezőn

Szlovákiát öt, Grúziát 19 pontos különbséggel győzte le a magyar csapat.

 

 

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