Gyulay Zsolt: Közép-Európa sporttörténelmi lehetőség előtt áll

A Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének második napjáról jelentjük…

Budapest ismét bizonyított

Az 55. Európai Olimpiai Bizottságok (EOC) budapesti közgyűlése a Vigadóban rendezett péntek esti gálaünnepség emelkedett légkörét megőrizve folytatta munkáját szombaton a budapesti Marriott Hotelben.

A hagyományoknak megfelelően a gála keretében adták át az előző esztendő legkiemelkedőbb európai fiatal sportolóinak járó Piotr Nurowski-díjakat. Az elismerés történetében tavaly először magyar sportoló, az olimpiai bajnok Márton Viviana részesült a kitüntetésben, amelyet a frankfurti ünnepségen vehetett át.

Az idei díjazottak személyét illetően szavazategyenlőség alakult ki: az EOC végül két győztest hirdetett. A 2025-ös teljesítmények alapján az észt U18-as rúdugró-világcsúcstartó Allika Inkeri Moser, valamint a román kadettvilágbajnok kardvívó és junior csapat Európa-bajnok Amalia Covaliu érdemelte ki a rangos elismerést.

A közgyűlés szombati programja ugyancsak kitüntetések átadásával kezdődött. Az EOC Laurel-díjai között tavaly magyar elismerésnek is örülhettünk: a százéves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nevében Sterbenz Tamás professzor, az intézmény rektora vehette át a díjat. (Külön érdekesség, hogy az egyetemi szenátus a közelmúltban ismét őt javasolta a kuratóriumnak a rektori feladatok további ellátására, miután meghallgatta a két pályázót, a hivatalban lévő rektort és dr. Rácz Leventét, a Kineziológiai Tanszék vezetőjét.)

Az elismerések sorában közvetve helyet kapott a házigazda Magyar Olimpiai Bizottság és a magyar NOB-tag, Fürjes Balázs munkája is. A felszólalók közül többen hangsúlyozták: a budapesti szervezők az európai olimpiai család számára az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb és legemlékezetesebb többnapos rendezvényét valósították meg.

A közgyűlés ezt követően az Európai Unió sportért felelős biztosának beszámolójával folytatódott, majd a kontinentális szervezet jelentései és a soron következő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok előkészületei kerültek napirendre. A küldöttek részletes tájékoztatást kaptak a brassói téli, valamint a lignanói nyári EYOF szervezési munkálatairól.

A bizottsági vezetők beszámolóit az európai fair play mozgalom jelentése, majd az orvosi és antidopping-bizottságok előterjesztései követték. Ezt követően a résztvevők betekintést nyerhettek a 2027-ben Monacóban megrendezendő Európai Kisállamok Játékainak előkészítésébe is.

A hivatalos napirend mellett természetesen a folyosói egyeztetések is számos érdekes témát szolgáltattak. Ezek közül kiemelkedett a 2031-es Európai Játékok kérdése. A következő, egyelőre még házigazda nélküli multisportesemény helyszínének kijelölése kapcsán több forrásból is úgy értesültünk, hogy Budapest neve is felmerült a lehetséges pályázók között.

„Nagy nemzetközi siker”

A Nemzeti Sportnak nyilatkozva Gyulay Zsolt MOB-elnök elmondta: bár minden nemzetközi esemény rendezésekor bízik a sikerben, arra nem számított, hogy az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésének megszervezése ilyen összetett feladat elé állítja a Magyar Olimpiai Bizottságot.

Mint fogalmazott, a szervezőcsapat rendkívüli munkát végzett és Magyarország jelentős sportdiplomáciai sikereket könyvelhet most el.

„Jóleső érzés, hogy lépten-nyomon kaptuk a gratulációkat és a kollégáim valóban rendkívüli munkát végeztek. Sportdiplomáciai szempontból különösen fontosnak tartom, hogy az új NOB-elnök, Kirsty Coventry első ízben érkezett hozzánk ebben a minőségében, és a MOB-székházban egy roppant előremutató tárgyalást folytathattunk vele” – mondta a MOB elnöke.

Hozzátette: bár egy ilyen esemény nyilván nem mérhető egy Bajnokok Ligája-döntő vagy Formula–1-es futam láthatóságához, a magyar sport távolabbi, nemzetközi céljait tekintve komoly jelentősége van.

„Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy megmutassuk Budapestet és Magyarország eseményrendezési kvalitásait. Aki még nem járt itt, gyakran meglepődik azon, milyen élhető, vonzó és vendégszerető hely a magyar főváros.”