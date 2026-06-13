Nemzeti Sportrádió

Gyulay Zsolt: Közép-Európa sporttörténelmi lehetőség előtt áll

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.06.13. 18:44
null
Gyulay Zsolt az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
NOB Gyulay Zsolt EOC MOB Kirsty Coventry
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint a budapesti EOC-közgyűlés túlmutatott egy jelentős sportdiplomáciai eseményen, hiszen újabb fontos állomása lehetett annak a folyamatnak, amelynek végén akár egy közép-európai olimpiai pályázat is körvonalazódhat. A MOB első embere úgy véli, Budapestnek és Magyarországnak szüksége van egy olyan közös nemzeti célra, amely mögé minden szereplő felsorakozhat.

A Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének második napjáról jelentjük…

Budapest ismét bizonyított

Az 55. Európai Olimpiai Bizottságok (EOC) budapesti közgyűlése a Vigadóban rendezett péntek esti gálaünnepség emelkedett légkörét megőrizve folytatta munkáját szombaton a budapesti Marriott Hotelben.

A hagyományoknak megfelelően a gála keretében adták át az előző esztendő legkiemelkedőbb európai fiatal sportolóinak járó Piotr Nurowski-díjakat. Az elismerés történetében tavaly először magyar sportoló, az olimpiai bajnok Márton Viviana részesült a kitüntetésben, amelyet a frankfurti ünnepségen vehetett át.

Az idei díjazottak személyét illetően szavazategyenlőség alakult ki: az EOC végül két győztest hirdetett. A 2025-ös teljesítmények alapján az észt U18-as rúdugró-világcsúcstartó Allika Inkeri Moser, valamint a román kadettvilágbajnok kardvívó és junior csapat Európa-bajnok Amalia Covaliu érdemelte ki a rangos elismerést.

A közgyűlés szombati programja ugyancsak kitüntetések átadásával kezdődött. Az EOC Laurel-díjai között tavaly magyar elismerésnek is örülhettünk: a százéves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nevében Sterbenz Tamás professzor, az intézmény rektora vehette át a díjat. (Külön érdekesség, hogy az egyetemi szenátus a közelmúltban ismét őt javasolta a kuratóriumnak a rektori feladatok további ellátására, miután meghallgatta a két pályázót, a hivatalban lévő rektort és dr. Rácz Leventét, a Kineziológiai Tanszék vezetőjét.)

Az elismerések sorában közvetve helyet kapott a házigazda Magyar Olimpiai Bizottság és a magyar NOB-tag, Fürjes Balázs munkája is. A felszólalók közül többen hangsúlyozták: a budapesti szervezők az európai olimpiai család számára az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb és legemlékezetesebb többnapos rendezvényét valósították meg.

A közgyűlés ezt követően az Európai Unió sportért felelős biztosának beszámolójával folytatódott, majd a kontinentális szervezet jelentései és a soron következő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok előkészületei kerültek napirendre. A küldöttek részletes tájékoztatást kaptak a brassói téli, valamint a lignanói nyári EYOF szervezési munkálatairól.

A bizottsági vezetők beszámolóit az európai fair play mozgalom jelentése, majd az orvosi és antidopping-bizottságok előterjesztései követték. Ezt követően a résztvevők betekintést nyerhettek a 2027-ben Monacóban megrendezendő Európai Kisállamok Játékainak előkészítésébe is.

A hivatalos napirend mellett természetesen a folyosói egyeztetések is számos érdekes témát szolgáltattak. Ezek közül kiemelkedett a 2031-es Európai Játékok kérdése. A következő, egyelőre még házigazda nélküli multisportesemény helyszínének kijelölése kapcsán több forrásból is úgy értesültünk, hogy Budapest neve is felmerült a lehetséges pályázók között.

Nagy nemzetközi siker”

A Nemzeti Sportnak nyilatkozva Gyulay Zsolt MOB-elnök elmondta: bár minden nemzetközi esemény rendezésekor bízik a sikerben, arra nem számított, hogy az Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésének megszervezése ilyen összetett feladat elé állítja a Magyar Olimpiai Bizottságot.

Mint fogalmazott, a szervezőcsapat rendkívüli munkát végzett és Magyarország jelentős sportdiplomáciai sikereket könyvelhet most el.

„Jóleső érzés, hogy lépten-nyomon kaptuk a gratulációkat és a kollégáim valóban rendkívüli munkát végeztek. Sportdiplomáciai szempontból különösen fontosnak tartom, hogy az új NOB-elnök, Kirsty Coventry első ízben érkezett hozzánk ebben a minőségében, és a MOB-székházban egy roppant előremutató tárgyalást folytathattunk vele” – mondta a MOB elnöke.

Hozzátette: bár egy ilyen esemény nyilván nem mérhető egy Bajnokok Ligája-döntő vagy Formula–1-es futam láthatóságához, a magyar sport távolabbi, nemzetközi céljait tekintve komoly jelentősége van.

„Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy megmutassuk Budapestet és Magyarország eseményrendezési kvalitásait. Aki még nem járt itt, gyakran meglepődik azon, milyen élhető, vonzó és vendégszerető hely a magyar főváros.”

Kapcsolódó tartalom

A NOB elnöke: Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tisztelet és a versengés fennmaradjon

Nem akármilyen megtiszteltetés érte Budapestet és Magyarországot, hiszen a fővárosunkba tartják június 12-én és 13-án az Európai Olimpiai Bizottság 55. közgyűlését.

„Ez a sport igazi ereje” – interjú Kirsty Coventryvel, a NOB elnöke Budapest erényeiről is beszélt

„Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik, ezt mindig öröm látni.”

Több mint két éve zajlik az előkészítő munka

A beszélgetés során természetesen szóba került egy esetleges magyar olimpiai kandidálás kérdése is. Gyulay hangsúlyozta: ugyan jelenleg nincs hivatalos pályázat, hanem folyamatos párbeszéd zajlik a NOB és a MOB között, ugyanakkor az is tény, hogy Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság több mint két éve tudatosan készül arra, hogy a megfelelő pillanatban készen álljon.

„Soha nem titkoltuk, hogy a fővárossal közösen dolgozunk ezen a kérdésen. Részt veszünk a NOB megfigyelői programjaiban, folyamatosan tanuljuk és követjük az olimpiai mozgalom új szemléletét. Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid is aktív részese ennek a folyamatnak.”

A MOB elnöke szerint az olimpiai mozgalom filozófiája alapvetően megváltozott az elmúlt években.

„Ma már nem a NOB mondja meg, hogy egy városnak mit kell felépítenie. Éppen ellenkezőleg: a város mutatja meg, hogy saját fejlesztési elképzeléseihez hogyan tudja hozzáilleszteni az olimpiai játékokat. Ezért hangsúlyozom mindig, hogy ma már nem stadionokról és sportlétesítményekről beszélünk, hanem közlekedésfejlesztésről, infrastruktúráról, városrehabilitációról és akár a lakhatási problémák kezeléséről. Egy olimpia ezeknek a folyamatoknak hatalmas lendületet adhat.”

Közép-Európa olimpiai esélye

Gyulay szerint a kérdés már jóval túlmutat Budapest, sőt hazánk határain. Mint mondta, Közép-Európa mindeddig kimaradt a nyári olimpiai játékok történetéből, holott a régió sporthagyományai és ötkarikás eredményei alapján régóta megérdemelne egy ilyen lehetőséget.

„Ez nem csupán Budapest ügye. Ez Közép-Európa ügye is lehet. Egy esetleges olimpia a régió központjává emelné Budapestet, és hosszú távon meghatározhatná Magyarország pozícióját a következő húsz évre.”

A szlovák olimpiai vezető, Danka Hrbeková lapunknak egyértelművé tette, hogy országa nyitott lenne egy közös olimpiai projektben való részvételre (lásd keretes írásunkat).

A MOB elnöke szerint a fenntartható olimpia gondolata természetes módon veti fel a regionális együttműködés lehetőségét.

„Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szlovákokkal, a csehekkel, az osztrákokkal, a horvátokkal és a térség más országainak olimpiai bizottságaival is. Egy modern olimpiai pályázatban már természetes szempont a fenntarthatóság, vagyis hogy ne épüljenek kihasználatlan létesítmények kizárólag a játékok kedvéért. Ezért a regionális együttműködés gondolata teljesen logikus.”

Arra a kérdésre, hogy a környező országok támogatása miként jelenhet meg a nemzetközi olimpiai mozgalomban, rövid, de sokatmondó választ adott:

„Rendkívül jól állunk. Ez mindenképpen pozitív.”

Európai Játékok Budapesten?

A közgyűlés folyosóin egy másik jelentős sportpolitikai kérdés is felmerült: vajon Budapest szóba kerülhet-e a jövőbeni, 2031-es Európai Játékok házigazdájaként?

Gyulay nem zárta ki a lehetőséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy erről még korai lenne konkrétumokat mondani.

„Szpirosz Kapralosz, az Európai Olimpiai Bizottságok elnöke korábban többször is említette Budapest nevét. Mindenki szeretne ide jönni, ez kétségtelen. Az Európai Játékok rendkívül jelentős esemény, hiszen ez a multisportrendezvény számos sportágban olimpiai kvalifikációs lehetőséget kínál, de egy ilyen döntés természetesen nem egyik napról a másikra születik meg.”

Kirsty Coventry és Szpirosz Kapralosz (Fotó: Kovács Péter)

Kirsty Coventry saját utat jár

A MOB elnöke végül kitért Kirsty Coventry első hivatalos budapesti, NOB-elnöki minőségében történt látogatására is. Véleménye szerint már most jól látható, hogy az ötszörös olimpiai érmes zimbabwei sportvezető saját elképzelései mentén kívánja vezetni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.

„Sokan gondolták úgy, hogy Thomas Bach örökségét egyszerűen továbbviszi majd, de szerintem már most látszik, hogy a saját útját járja. Erős karakter, aki komoly sportdiplomáciai tapasztalattal és világos elképzelésekkel rendelkezik.”

Gyulay támogatandónak nevezte Coventry álláspontját az olimpiai részvétel és a sportolók jogai kapcsán is.

„Én magam is olimpiai bojkott miatt maradtam le egy olimpiáról. A történelem azt mutatja, hogy a bojkottok még soha nem oldottak meg politikai konfliktusokat. A sportolókat nem szabad büntetni azért, mert milyen útlevél van a kezükben. Ebben a kérdésben teljes mértékben egyetértek Kirsty Coventryvel.”

A Szlovák Olimpiai és Sportbizottság teljes támogatásáról biztosította a Magyar Olimpiai Bizottságot egy esetleges közös olimpiai pályázat ügyében. Danka Hrbeková (aki leánykori nevén, mint Barteková nyert olimpiai bronzérmet sportlövőként – a szerk.), a szlovák olimpiai szervezet alelnöke a Nemzeti Sportnak adott interjújában arról beszélt, hogy a két ország közötti együttműködés folyamatos és szoros, a közös rendezés pedig egyedülálló lehetőséget jelentene nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem az egész régió számára.

Az Európai Olimpiai Bizottságok budapesti közgyűlésén számos sportdiplomáciai egyeztetés zajlott. Milyennek látja a Magyar Olimpiai Bizottság és a szlovák olimpiai szervezet együttműködését egy esetleges közös olimpiai pályázat előkészítésében?
Budapest rendkívül vendégszerető város, és úgy gondolom, a magyar szervezők ezt az európai olimpiai család vezetőinek is meg tudták mutatni. Ez fontos állomása lehet egy jövőbeli olimpiai kandidálásnak. Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a pályázat előkészítésében részt vevő szakemberekkel. Rendszeresen egyeztetünk, információt cserélünk, és pontosan nyomon követjük a folyamat alakulását.

Mennyire elkötelezett a szlovák fél a közös pályázat mellett?
Bár a projekt hivatalos bejelentésére még nem került sor, a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság nevében kijelenthetem, hogy teljes mértékben támogatjuk az elképzelést. Nagyon vonzó gondolatnak tartjuk, hogy Magyarországgal közösen rendezhessünk olimpiai játékokat. Ez valóban egyedülálló lehetőség lenne mindkét nemzeti olimpiai bizottság számára, és reményeink szerint akár további partnerek számára is.

Mi adhatja egy ilyen pályázat erejét?
Mindenekelőtt az összefogás. Fontos, hogy a sportvezetők mellett a politikai döntéshozók és a társadalom is támogassa az elképzelést. Egy olimpiai pályázat csak akkor lehet sikeres, ha széles körű támogatottság áll mögötte. Mi nagyon várjuk a következő lépéseket, és örömmel veszünk részt a további munkában is.

A budapesti közgyűlés milyen benyomást tett Önre?
Rendkívül pozitívat. A szervezés magas színvonalú volt, a résztvevők pedig sok elismerő szót fogalmaztak meg Budapesttel és a magyar házigazdákkal kapcsolatban. Az ilyen események kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy város és egy ország megmutassa szervezőképességét a nemzetközi sportvilágnak.

Az olimpiai mozgalom más fontos kérdéseiről is szó esett a közgyűlésen. Hogyan értékeli a női kategória védelmét célzó új NOB-irányelveket?
Ez egy hosszú és alapos tudományos folyamat eredménye. A NOB számos szakértőt és szervezetet bevont a munkába, és szerintem helyesen tette, hogy tudományos alapokra helyezte a döntést. A cél az, hogy a női sportolók számára biztonságos és tisztességes versenyfeltételeket biztosítsunk.

Az olimpiai pénzdíjak kérdése szintén élénk vitákat vált ki. Ön hogyan látja ezt?
Sportolói oldalról nézve a legfontosabb kérdés nem feltétlenül a pénzdíj, hanem az a támogatás, amelyet a versenyzők az olimpiához vezető úton kapnak. Kirsty Coventry ezt pontosan érti, hiszen hosszú éveken át dolgozott a sportolók érdekképviseletében, és én korábbi helyetteseként, olimpiai érmes sportlövőként osztom az álláspontját. Meggyőződésem, hogy a közelgő lausanne-i ülésszakon számos új kezdeményezést jelent majd be a NOB, amelyek egyértelműen bizonyítják a szervezet elkötelezettségét a sportolók támogatása mellett. Olyan programokat várunk, amelyek végigkísérik a versenyzőket az olimpiai játékokhoz vezető úton, valamint a sportolói pályafutásuk lezárását követően is.

„A szlovákok teljes mellszélességgel támogatják a közös olimpiai álmot” – Danka Hrbeková NOB-tag az NS-nek

 

 

NOB Gyulay Zsolt EOC MOB Kirsty Coventry
Legfrissebb hírek

Sunil Sabharwal: Több szálon együtt dolgoztunk a NOB-bal

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:07

„Ez a sport igazi ereje” – interjú Kirsty Coventryvel, a NOB elnöke Budapest erényeiről is beszélt

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:13

A NOB elnöke: Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tisztelet és a versengés fennmaradjon

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:01

Öttusa: világcsúcskísérlet és magyar remények a BOK-csarnokban

Egyéb egyéni
2026.06.10. 21:42

Sajtóhír: 2027-ben nem rendeznek Magyar Nagydíjat a MotoGP-ben

Egyéb autó-motor
2026.06.10. 20:03

Gyulay Zsolt: A Hungaroring jelen állapotában nem alkalmas a MotoGP fogadására

Egyéb autó-motor
2026.06.08. 19:20

MotoGP: a hétvégén tárgyalnak a Magyar Nagydíj jövőjéről

Egyéb autó-motor
2026.06.03. 11:01

„Van visszaút is, ezek nem örök időkre szóló döntések” – a NOB elnöke a kimaradt sportágakról

Egyéb egyéni
2026.05.28. 11:38
Ezek is érdekelhetik