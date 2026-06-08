Erste Liga: Jared Van Wormer marad Brassóban

A következő idényben is a Corona Brasov játékosa lesz Jared Van Wormer, az amerikai játékos így ötödik évét kezdi meg a brassóiaknál. A csatár a legutóbbi alapszakaszban hozta a pont/meccses átlagot, 32 meccsen 15 gólt ütött és adott 18 gólpasszt (33 pont), majd a rájátszásban is remekelt. A negyeddöntő négy mérkőzésén 3+1-ig, a hétmeccses elődöntőben 3+4-ig jutott, míg a Gyergyói HK elleni fináléban két gólt lőtt.

A magyar bajnok Budapest JAHC Molnár Bálint maradását jelentette be. A 24 éves, saját nevelésű csatár 2020 óta játszik a klub felnőttjei között, a legutóbbi szezonban 26 alapszakasz-mérkőzésen két gólt lőtt és öt gólpasszt osztott ki, majd a negyeddöntő során hat találkozón 6 pontot gyűjtött, míg az elődöntőben hét meccsen két gólpasszt jegyzett.