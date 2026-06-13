Nemzeti Sportrádió

Mecsek-rali: Vincze Ferenc nyerte meg a Pécs környéki viadalt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 18:42
null
Fotó: Facebook/VinczeFerko
Címkék
rali Mecsek-rali rali ob Vincze Ferenc
A kétszeres abszolút magyar bajnok Vincze Ferenc nyerte meg a Pécsen és környékén rendezett és szombaton zárult Mecsek-ralit, az országos bajnokság idei harmadik futamát.

A szécsényi versenyző és navigátora, Kocsis György nagyon magabiztosan diadalmaskodott a másfélszeres szorzójú viadalon, amelynek mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta. Vinczéék sikeréhez így nem férhetett kétség, a második helyen pedig a Bútor Róbert, Molnár Fanni páros ért célba.

A dobogó alsó fokára a László Martin, Zsiros Gábor kettős állhatott fel, míg az összetettben eddig élen álló Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5) duó ötödik lett.

Az országos bajnokság következő futamát, a Diósgyőr-ralit augusztus végén rendezik Miskolcon és környékén.

Mecsek-rali (11 gyorsasági szakasz, 122.86 km)
1. Vincze Ferenc, Kocsis György (Skoda Fabia RS Rally2) 1:03:42.0 óra
2. Bútor Róbert, Molnár Fanni (Skoda Fabia RS Rally2) 40.3 másodperc hátrány
3. László Martin, Zsiros Gábor (Citroen C3 Rally2) 1:08.1 perc h.

 

rali Mecsek-rali rali ob Vincze Ferenc
Legfrissebb hírek

Japán-rali: Evans győzött, ezzel növelte előnyét az összetettben

Egyéb autó-motor
2026.05.31. 11:40

Ralikrossz Eb: csaknem 70 fős mezőny a hétvégi magyar futamon Nyirádon

Egyéb autó-motor
2026.05.26. 13:41

Ogier győzött a Kanári-szigetek-ralin

Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:44

Rali ob: a kétszeres abszolút bajnok Vincze Ferenc nyerte meg az idény második futamát

Egyéb autó-motor
2026.04.25. 18:49

Veszprém-rali: Bodolaiék nyerték az idénynyitó országos bajnoki futamot

Egyéb autó-motor
2026.03.29. 18:43

Rali: a harminckettedik Veszprém-ralival indul az országos bajnokság a hétvégén

Egyéb autó-motor
2026.03.25. 13:09

Augusztus végén lesz a Diósgyőr rali

Egyéb autó-motor
2026.03.20. 11:50

Szafari rali: japán siker Kenyában, Kacuta először nyert

Rali
2026.03.15. 16:39
Ezek is érdekelhetik