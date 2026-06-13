Mecsek-rali: Vincze Ferenc nyerte meg a Pécs környéki viadalt

A szécsényi versenyző és navigátora, Kocsis György nagyon magabiztosan diadalmaskodott a másfélszeres szorzójú viadalon, amelynek mind a 11 gyorsasági szakaszát az élen zárta. Vinczéék sikeréhez így nem férhetett kétség, a második helyen pedig a Bútor Róbert, Molnár Fanni páros ért célba.

A dobogó alsó fokára a László Martin, Zsiros Gábor kettős állhatott fel, míg az összetettben eddig élen álló Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5) duó ötödik lett.

Az országos bajnokság következő futamát, a Diósgyőr-ralit augusztus végén rendezik Miskolcon és környékén.

Mecsek-rali (11 gyorsasági szakasz, 122.86 km)

1. Vincze Ferenc, Kocsis György (Skoda Fabia RS Rally2) 1:03:42.0 óra

2. Bútor Róbert, Molnár Fanni (Skoda Fabia RS Rally2) 40.3 másodperc hátrány

3. László Martin, Zsiros Gábor (Citroen C3 Rally2) 1:08.1 perc h.