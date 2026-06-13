Trap: Nyitrai Anna felnőtt országos csúcsot lőtt

Április végén Nyitrai Anna a magyar koronglövészet egyik legnagyobb elmúlt évekbeli sikerét érte el azzal, hogy junior-világkupát nyert trap vegyespárosban Döbörhegyi Bencével Kairóban, és a győzelem értékét növelte, hogy a duó junior-világrekordot állított fel a döntőben – írja a 20 éves ígéret klubja, a MATE-GEAC.



Nyitrai kiváló formája ezt követően is kitartott és május végén az Emir Cup rendkívül erős felnőttmezőnyében jutott döntőbe, amelyben az előkelő ötödik helyen végzett.



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120 korongos új felnőtt, egyben junior országos csúcsot ért el trap versenyszámban.

A korábbi egyéni legjobbja 125-ből 116 korong volt, így remek formában várja a jövőhéten kezdődő suhli junior-világbajnokságot.

(Kiemelt képünkön: Nyitrai Anna Forrás: MATE-GEAC)