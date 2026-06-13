Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: jövőre megváltozik a lebonyolítás

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 19:35
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EHF női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
A 2027–2028-as idénytől megváltozik a női kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása.

Az európai szövetség szombati sajtóközleménye szerint továbbra is 16 csapat szerepel majd a főtáblán, de azokat a jelenlegi nyolcas csoportok helyett először négy darab négyes csoportba sorsolják.

Minden csoport első három helyezettje továbbjut a második csoportkörbe, ahol két darab hatosban folytatják szereplésüket. Innen az első négy-négy együttes jut a negyeddöntőbe.

A női Európa-ligában 24 klub indulhat, hat darab négyes csoportra osztva, a selejtező megszűnik. A nyolcaddöntőbe minden csoport első két helyezettje kerül, hozzájuk pedig csatlakozik négy gárda a BL csoportköréből.
 

 

EHF női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL
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