Női kézilabda BL: jövőre megváltozik a lebonyolítás
A 2027–2028-as idénytől megváltozik a női kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása.
Az európai szövetség szombati sajtóközleménye szerint továbbra is 16 csapat szerepel majd a főtáblán, de azokat a jelenlegi nyolcas csoportok helyett először négy darab négyes csoportba sorsolják.
Minden csoport első három helyezettje továbbjut a második csoportkörbe, ahol két darab hatosban folytatják szereplésüket. Innen az első négy-négy együttes jut a negyeddöntőbe.
A női Európa-ligában 24 klub indulhat, hat darab négyes csoportra osztva, a selejtező megszűnik. A nyolcaddöntőbe minden csoport első két helyezettje kerül, hozzájuk pedig csatlakozik négy gárda a BL csoportköréből.
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