Női kézilabda BL: jövőre megváltozik a lebonyolítás

Az európai szövetség szombati sajtóközleménye szerint továbbra is 16 csapat szerepel majd a főtáblán, de azokat a jelenlegi nyolcas csoportok helyett először négy darab négyes csoportba sorsolják.

Minden csoport első három helyezettje továbbjut a második csoportkörbe, ahol két darab hatosban folytatják szereplésüket. Innen az első négy-négy együttes jut a negyeddöntőbe.

A női Európa-ligában 24 klub indulhat, hat darab négyes csoportra osztva, a selejtező megszűnik. A nyolcaddöntőbe minden csoport első két helyezettje kerül, hozzájuk pedig csatlakozik négy gárda a BL csoportköréből.

