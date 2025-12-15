Erste Liga: amerikai támadóval erősített a Csíkszereda

A hatodik helyen álló székely klub a közösségi oldalán jelentette be hétfőn, hogy Austin Farley személyében tapasztalt amerikai támadó csatlakozik a kerethez.

A 32 éves hokis hazája mellett korábban Svédországban, Szlovákiában és Nagy-Britanniában szerepelt.

A Csíkszereda a múlt héten az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) korábbi kiválóságát, a kanadai Nick Ritchie-t igazolta le.