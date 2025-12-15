Nemzeti Sportrádió

Kuttor Attila: Férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja döntött

2025.12.15. 10:29
Kuttor Attila (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Paksi FC idegenben győzött 2–0-ra a Kazincbarcika ellen. Mutatjuk, hogyan értékelt a találkozó lefújása után a két vezetőedző!

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 394 néző. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Szendrei Á. (40., 60.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

KUTTOR ATTILA, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
Mi döntött?
Harcias, férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja. Két pontrúgást követően szereztek gólt a paksiak, de nekünk is megvoltak a lehetőségeink, sajnos egyikből nem sikerült betalálni, pedig az utolsó öt-tíz percben több gólt is szerezhettünk volna.

– Kétgólos hátrányban kicsit átszervezte csapatát, védő helyett csatárt küldött be, a középpályáról került új ember a hátvédsorba, és innentől kezdve mintha jobban ment volna a játék… 
Cserélnünk kellett, sérülés miatt is, meg azért, mert ez a meccstervben is szerepelt. Igyekeztünk döntetlenre menteni a mérkőzést, elvégre volt már olyan a futballtörténelemben, hogy egy csapat két gólt szerzett a hajrában, erre nekünk is megvolt most a lehetőségünk.

– De nem jött össze, így immár hét bajnoki óta nyeretlenek. Van kiút?
Tisztában vagyunk azzal, hogy a győzelmekből, az eredményekből ítélnek meg egy-egy csapatot, de a játékosok nulla kettő után mutatott mentális ereje és sportemberi tartása abszolút pozitívum.

Labdarúgó NB I
21 órája

Szendrei Ákos duplázott, a Paks könnyedén legyőzte a Kazincbarcikát

A KBSC zsinórban hetedik mérkőzésén maradt nyeretlen, a zöld-fehérek három és fél hónap után győztek újra idegenbeli bajnokin.

BOGNÁR GYÖRGY, a Paksi FC vezetőedzője
Sima győzelem volt?
Elégedett vagyok az eredménnyel, részben a játékkal is. Kicsit tartottam az első percektől, hogy a korai kezdési időpont miatt esetleg nem tudunk majd pörögni. A mérkőzésen voltak rossz és idegesítő technikai megoldásaink, de összességében megérdemelten nyertünk.  

– Mi az, ami miatt nem lehet teljesen elégedett?
Lehetett volna gördülékenyebb, gyorsabb a játékunk, no meg szerezhettünk volna több gólt.

– Böde Dániel, ugye, nem sértődött meg azért, mert az előző mérkőzésen csereként pályára lépve szerzett két gólja ellenére ezúttal nem volt kezdő?
Ismeri a gondolatmenetemet, ráadásul nem is sértődős, ilyesmiből soha sincs probléma.

   
AZ ÁLLÁS       
  1. ETO FC

17

95334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC

17

94434–18+1631
  3. Debreceni VSC

17

94426–20+631
  4. Paksi FC

17

86337–25+1230
  5. Puskás Akadémia

17

84524–21+328
  6. Kisvárda

17

73721–29–824
  7. Zalaegerszegi TE

17

65628–25+323
  8. MTK Budapest

17

62932–36–420
  9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

17

46724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus

17

35918–32–1414
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

Ezek is érdekelhetik