Kuttor Attila: Férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja döntött
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 394 néző. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Szendrei Á. (40., 60.)
KUTTOR ATTILA, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Mi döntött?
– Harcias, férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja. Két pontrúgást követően szereztek gólt a paksiak, de nekünk is megvoltak a lehetőségeink, sajnos egyikből nem sikerült betalálni, pedig az utolsó öt-tíz percben több gólt is szerezhettünk volna.
– Kétgólos hátrányban kicsit átszervezte csapatát, védő helyett csatárt küldött be, a középpályáról került új ember a hátvédsorba, és innentől kezdve mintha jobban ment volna a játék…
–Cserélnünk kellett, sérülés miatt is, meg azért, mert ez a meccstervben is szerepelt. Igyekeztünk döntetlenre menteni a mérkőzést, elvégre volt már olyan a futballtörténelemben, hogy egy csapat két gólt szerzett a hajrában, erre nekünk is megvolt most a lehetőségünk.
– De nem jött össze, így immár hét bajnoki óta nyeretlenek. Van kiút?
–Tisztában vagyunk azzal, hogy a győzelmekből, az eredményekből ítélnek meg egy-egy csapatot, de a játékosok nulla kettő után mutatott mentális ereje és sportemberi tartása abszolút pozitívum.
BOGNÁR GYÖRGY, a Paksi FC vezetőedzője
– Sima győzelem volt?
– Elégedett vagyok az eredménnyel, részben a játékkal is. Kicsit tartottam az első percektől, hogy a korai kezdési időpont miatt esetleg nem tudunk majd pörögni. A mérkőzésen voltak rossz és idegesítő technikai megoldásaink, de összességében megérdemelten nyertünk.
– Mi az, ami miatt nem lehet teljesen elégedett?
– Lehetett volna gördülékenyebb, gyorsabb a játékunk, no meg szerezhettünk volna több gólt.
– Böde Dániel, ugye, nem sértődött meg azért, mert az előző mérkőzésen csereként pályára lépve szerzett két gólja ellenére ezúttal nem volt kezdő?
– Ismeri a gondolatmenetemet, ráadásul nem is sértődős, ilyesmiből soha sincs probléma.
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
17
|9
|4
|4
|34–18
|+16
|31
|3. Debreceni VSC
17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|4. Paksi FC
17
|8
|6
|3
|37–25
|+12
|30
|5. Puskás Akadémia
17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|6. Kisvárda
17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
17
|6
|5
|6
|28–25
|+3
|23
|8. MTK Budapest
17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
17
|3
|2
|12
|16–36
|–20
|11