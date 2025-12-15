Kuttor Attila: Férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja döntött

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC 0–2 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 394 néző. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Szendrei Á. (40., 60.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

KUTTOR ATTILA, a Kazincbarcika SC vezetőedzője

– Mi döntött?

– Harcias, férfias mérkőzésen az ellenfél rutinja. Két pontrúgást követően szereztek gólt a paksiak, de nekünk is megvoltak a lehetőségeink, sajnos egyikből nem sikerült betalálni, pedig az utolsó öt-tíz percben több gólt is szerezhettünk volna.

– Kétgólos hátrányban kicsit átszervezte csapatát, védő helyett csatárt küldött be, a középpályáról került új ember a hátvédsorba, és innentől kezdve mintha jobban ment volna a játék…

–Cserélnünk kellett, sérülés miatt is, meg azért, mert ez a meccstervben is szerepelt. Igyekeztünk döntetlenre menteni a mérkőzést, elvégre volt már olyan a futballtörténelemben, hogy egy csapat két gólt szerzett a hajrában, erre nekünk is megvolt most a lehetőségünk.

– De nem jött össze, így immár hét bajnoki óta nyeretlenek. Van kiút?

–Tisztában vagyunk azzal, hogy a győzelmekből, az eredményekből ítélnek meg egy-egy csapatot, de a játékosok nulla kettő után mutatott mentális ereje és sportemberi tartása abszolút pozitívum.