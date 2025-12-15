A meccsébe belealvó Stephen Buntingot a közönség húzta ki a pácból

Vasárnap a 40 éves Nitin Kumar aratott ötszettes meccsen sporttörténelmi győzelmet, hiszen első indiaiként nyert mérkőzést a PDC világbajnokságán, ami után érthetően boldogan nyilatkozott a 75 százalékos hatékonysággal kiszállózó győztes, s erre szüksége is volt, mert a legyőzött holland Richard Veenstra tíz megnyert legjéből ötször is száz pont fölöttről szállt ki.

„Nem is tudom, hogy mit mondjak most, teljesen le vagyok nyűgözve, nagyon boldog vagyok” – fogalmazott Kumar, akit arról is kérdeztek, hogy mit jelenthet a győzelme Indiának.

„Őszintén remélem, hogy megnyitottam a zsilipeket egymilliárd játékos előtt. Szóval, sajnálom, de ha tíz év múlva mondjuk nyolc játékos is indiai zenére vonul be a világbajnokság színpadjára, ne engem hibáztassanak” – felelte érthetően jókedvűen a „Royal Bengal” becenevű Kumar.

Kumarnak a második fordulóban sem lesz könnyű dolga, a negyedik helyen kiemelt, kétszeres elődöntős Stephen Bunting – a Nemzeti Sport torna előtti erősorrendjének a 11. helyezettje – vár majd rá. Nem sokon múlott viszont, hogy a lengyel Sebastian Bialecki legyen az ellenfele. Bunting ugyanis álomszerű kezdéssel, hamar 2:0-s előnyre tett szert, az egekben volt az átlaga – az első játszma megnyerésekor éppen beesett 120 alá –, aztán viszont elképesztő zuhanásba kezdett, s a lengyel végül kiegyenlített, majd a döntő szettben is döntő legre kényszerítette ellenfelét. Bunting végül nagy nehézségek árán, hatalmas küzdelemben nyerte meg a vb első „ráadásba” torkolló meccsét.

„Az első két szett után talán azt hittem, hogy gyakorlatilag vége van a mérkőzésnek. Egyáltalán nem ez volt a tervem. Nagyon kényelmesen éreztem magam, talán túlságosan is és egyértelmű, hogy belealudtam a mérkőzésbe. Az első két leg után önmagam paródiája voltam, de szerencsére a közönségre támaszkodva sikerült visszatalálnom a győztes játékhoz. Némi képzavarral élve, mondhatnám, hogy a közönség volt a 12. emberem ma” – fogalmazott Bunting a mérkőzés után.

Az első indiai győzelem után többek között Svájc, Kína, a Bahama-szigetek, Guayana, Görögország, mellett Magyarország is vár az első főtáblás győzelmére. Ami hazánkat illeti: első és eddigi egyetlen magyarként Bezzeg Nándor szerepelt a PDC vb-jén, a 2009-es tornán 3:0-ra kikapott az első fordulóban Vincent van der Voorttól. Idén másodszor van magyar résztvevő a mezőnyben, a 29 éves ózdi születésű Kovács Patrick december 18-én a nap első meccsén, 13.30-tól lép színpadra az angol Callan Rydz ellen – aki ugyan nem került fel az NS erősorrendjére, de kapott szavazatot, szóval nem feltétlenül lesz könnyű dolga Kovácsnak ellene. Kumar LEVETTE INDIÁT A NYERETLENEK LISTÁJÁRÓL

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

Ritchie Edhouse (angol, 27., 86.96)–Jonny Tata (új-zélandi, 89.63) 0:3 (2–3, 1–3, 1–3)

Dom Taylor (angol, 85.89)–Oskar Lukasiak (svéd, 79.56) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Richard Veenstra (holland, 92.74)–Nitin Kumar (indiai, 87.30) 2:3 (1–3, 3–0, 2–3, 3–0, 1–3)

Joe Cullen (angol, 32., 99.33)–Bradley Brooks (angol, 90.09) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Lukas Wenig (német, 88.62)–Wesley Plaisier (holland, 92.50) 1:3 (0–3, 3–2, 2–3, 1–3)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23., 80.64)–Darren Beveridge (skót, 91.62) 0:3 (0–3, 1–3, 0–3)

Stephen Bunting (angol, 4., 96.39)–Sebastian Bialecki (lengyel, 86.58) 3:2 (3–1, 3–1, 0–3, 1–3, 4–2)

James Hurrell (angol, 88.78)–Stowe Buntz (amerikai, 89.03) 3:1 (3–2, 1–3, 3–1, 3–2)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik