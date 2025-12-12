Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: korábbi NHL-es kiválósággal erősített a Csíkszereda

2025.12.12. 17:45
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) korábbi kiválóságával, a kanadai Nick Ritchie-vel erősítette meg keretét az Erste Ligában érdekelt SC Csíkszereda. A hatodik helyen álló székely klub pénteken jelentette be a 30 éves játékos szerződtetését.

Nick Ritchie a tengerentúli elitligában játszott az Anaheim Ducks, a Boston Bruins, a Toronto Maple Leafs, az Arizona Coyotes és a Calgary Flames együttesében, összesen 481 alapszakasz-meccsen pedig 186 pontot (84 gól, 102 gólpassz) gyűjtött, a rájátszásban 38 fellépésen hatszor volt eredményes.

Az elmúlt két idényben már Európában szerepelt, megfordult Finnországban, Németországban és legutóbb Szlovákiában.

 

