Erste Liga: korábbi NHL-es kiválósággal erősített a Csíkszereda

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) korábbi kiválóságával, a kanadai Nick Ritchie-vel erősítette meg keretét az Erste Ligában érdekelt SC Csíkszereda. A hatodik helyen álló székely klub pénteken jelentette be a 30 éves játékos szerződtetését.
Nick Ritchie a tengerentúli elitligában játszott az Anaheim Ducks, a Boston Bruins, a Toronto Maple Leafs, az Arizona Coyotes és a Calgary Flames együttesében, összesen 481 alapszakasz-meccsen pedig 186 pontot (84 gól, 102 gólpassz) gyűjtött, a rájátszásban 38 fellépésen hatszor volt eredményes.
Az elmúlt két idényben már Európában szerepelt, megfordult Finnországban, Németországban és legutóbb Szlovákiában.
Legfrissebb hírek
Joó Bertalan: Több van ebben a csapatban
Jégkorong
2025.12.09. 08:52
Erste Liga: kiütötte a sereghajtót a FEHA
Jégkorong
2025.12.02. 20:47
Ezek is érdekelhetik