Erste Liga: korábbi NHL-es kiválósággal erősített a Csíkszereda

Nick Ritchie a tengerentúli elitligában játszott az Anaheim Ducks, a Boston Bruins, a Toronto Maple Leafs, az Arizona Coyotes és a Calgary Flames együttesében, összesen 481 alapszakasz-meccsen pedig 186 pontot (84 gól, 102 gólpassz) gyűjtött, a rájátszásban 38 fellépésen hatszor volt eredményes.

Az elmúlt két idényben már Európában szerepelt, megfordult Finnországban, Németországban és legutóbb Szlovákiában.