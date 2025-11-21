Huszák Alexandra nem került be az Ottawa keretébe

A kanadai klub magyar idő szerint péntek hajnalban zárta le a csapatnévsort, mivel a hétvégén indul az idény.

A fővárosiak 29 játékosnak küldtek meghívót, köztük volt a magyar válogatott csatára is, aki viszont a két edzőmérkőzésen nem kapott lehetőséget.



A 30 éves Huszák Alexandra játékjoga jelenleg a HK Budapestnél van, és várhatóan itt folytatja az idényt.

A PWHL-ben magyar születésű hokis csak egyetlen egy szerepelt: Garát-Gasparics Fanni, aki a liga első, 2023–2024-es idényében az Ottawában 15 mérkőzésen egy gólt ütött. Rajta kívül a torontói születésű, honosított Baker Taylor két szezon alatt összesen 25 meccset játszott a New Yorkban.