Huszák Alexandra nem került be az Ottawa keretébe

2025.11.21. 09:23
Huszák Alexandra a magyar válogatottban (Fotó: Imago)
Címkék
jégkorong Ottawa Charge PWHL Huszák Alexandra
A jégkorongozó Huszák Alexandra nem került be az észak-amerikai női profi jégkorongligában (PWHL) érdekelt Ottawa Charge keretébe.

A kanadai klub magyar idő szerint péntek hajnalban zárta le a csapatnévsort, mivel a hétvégén indul az idény.

A fővárosiak 29 játékosnak küldtek meghívót, köztük volt a magyar válogatott csatára is, aki viszont a két edzőmérkőzésen nem kapott lehetőséget.


A 30 éves Huszák Alexandra játékjoga jelenleg a HK Budapestnél van, és várhatóan itt folytatja az idényt.

A PWHL-ben magyar születésű hokis csak egyetlen egy szerepelt: Garát-Gasparics Fanni, aki a liga első, 2023–2024-es idényében az Ottawában 15 mérkőzésen egy gólt ütött. Rajta kívül a torontói születésű, honosított Baker Taylor két szezon alatt összesen 25 meccset játszott a New Yorkban.

 

