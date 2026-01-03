Nemzeti Sportrádió

Rajna Miklós: A bajnokság Real Madridját vertük meg

2026.01.03. 07:24
Rajna Miklós nyilatkozott az NSO Tv-nek (Forrás: NSO Tv)
Az UTE izgalmas meccsen verte meg pénteken a címvédőt a jégkorong Erste Ligában. A fővárosiak 4–2-re győztek a Gyergyói HK ellen, a találkozót követően Rajna Miklós, a hazaiak kapusa nyilatkozott az NSO Tv-nek.

 

Jégkorong
10 órája

Erste Liga: a Brassó és az Újpest is sorozatban ötödször nyert

A DVTK Jegesmedvék szétlövésben győzött a BJA ellen, míg a Dunaújváros az Érdi Jégcsarnokban alulmaradt a Csíkszeredával szemben.

 

 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
UTE–GYERGYÓI HK (romániai) 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)
Újpesti Jégcsarnok, 1184 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Sábián, Szabó Dávid.
Kapura lövések: 24–52.
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 1/0.
UTE: RAJNA – RONKAINEN 1 (2), Franyó (1) / Tornyai, Kiss Dániel / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Burzan 1, Golod (1), LUCIANI 1 (1) / SZALMA, Páterka, Kovács S. 1 / Lőczi, Szabó Rácz (1), Rapos / Baróti. Edző: Jason Morgan
GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen (1), FEJES 1 / IMRE, Szabó T. / Sándor Á. – Vincze P., Gerads, Bodó / Orban, Ravasz, Sárpátki / Ambrus G., Császár, Väyrynen 1 / Sándor-Székely, Tranca, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala
MESTERMÉRLEG
Jason Morgan: – Örülök, hogy sikerült a szurkolóink kedvére tenni, kiszolgálni őket, jó atmoszféra volt a csarnokban. Annak ellenére, hogy rengeteg a sérültünk, jól kezdtük a meccset, a második harmad káosz volt, de a harmadikban újra fegyelmezettek voltunk.
Markus Juurikkala: – Amikor ilyen hamar hátrányba kerülsz, végig futnod kell az eredmény után, kockáztatnod kell, és eközben kevésbé figyelsz a taktikára. A hozzáállással nem volt gond, a teljesítménnyel igen. 

 

jégkorong Gyergyói HK UTE Rajna Miklós Erste Liga
