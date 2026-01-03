Harmadszor is a Fehérvár bizonyult jobbnak a magyar rangadón

Pontkényszerben vannak az osztrák központú hokiligában érdekelt csapataink, ugyanis öt együttes között hatalmas harc várható a 7-10. pozíciókért, amelyek rájátszás-kvalifikációt érnek. Ebben a versenyben érdekelt mindkét gárda, a Fehérvár a 9., az FTC pedig a 11. helyről várhatta a játéknapot, vagyis a zöld-fehérek jelen pillanatban éppen csak kicsúsznának a kívánt helyek valamelyikéről. A két együttes már kétszer találkozott egymással ebben az idényben, Fehérváron 5–1-re, míg Budapesten 6–1-re nyertek a kék-fehérek. Az elmúlt fordulókban visszaesett a két csapat pontgyűjtése, ez részben a sok hiányzónak volt köszönhető. Ezúttal is bőven akadt sérült a két csapatnál, a hazaiak keretében azonban ott volt a BJA HC játékosa, Schlekmann Márk, aki a két fővárosi klub együttműködésének köszönhetően szerepelhetett az ICEHL-ben.

Remek hangulatban, teltház előtt feszült egymásnak a Fehérvár és a Ferencváros, a két csapat eddigi összecsapásaihoz képest más forgatókönyv valósult meg, bár a Volán kezdett jobban, a találkozó elején ezúttal az FTC volt pontosabb, Jussi Tammela talált be egy remek keresztpasszt követően. Ebben az idényben először vezettek a zöld-fehérek a magyar riválisuk ellen.

Ám az öröm nem tartott sokáig, lendületben maradt a Fehérvár, és a harmad derekán Joel Messner lövésébe Erdély Csanád ért bele remekül Bálizs Bence előtt. A játékrész hajrájában pedig a vezetést is megszerezték a vendégek, emberelőnyben járt szépen a pakk, Bálizs többszöri bravúrja után egy locsorgó korongot Bartalis István vágott be középről a kapuba. A szünet előtt Jesper Lindgren lövése ért két kapuvasat is, majd öt a három ellen támadhatott a Ferencváros, de egyenlíteni nem sikerült.

Ellenben a második harmad elején 12 másodpercet követően betaláltak a hazaiak, Brady Shaw lőtte ki az alsó sarkot. Mindössze 48 másodpercig tarthatott a fővárosi öröm, Darren Archibald helyzetei után egy kipattanót Max Gerlach pofozott be. Az amerikai támadó négy perccel később is főszerepet vállalt, Seregély Mátétól vette el a pakkot a ferencvárosi harmadban, a korong Hári Jánoshoz került, aki önzetlenül Archibald elé tálalt, Bálizs már tehetetlen volt. A kétgólos előny tudatában kissé pontatlanná vált a Fehérvár játéka, és ezt megbüntette a Ferencváros, a 29. percben Gordon Green ért bele Reijola előtt Shaw lövésébe. A folytatásban kiegyenlített küzdelem zajlott, de a második szünetig újabb gól nem esett.

Ahogy az első kettőt, úgy a harmadik játékrészt is nagy elánnal kezdte az FTC, a korong 31 másodpercet követően be is került a fehérvári kapuba, Shaw ért bele jól egy távoli lövésbe, de a játékvezetők magasbot miatt nem adták meg a találatot. Ez a mozzanat remek ébresztő volt a Volán számára, három perc eltelte után kettőre növelte előnyét a Fejér vármegyei gárda, Terbócs István lövése Schlekmann Márk korcsolyájáról változtatott irányt és kötött ki a hazai ketrecben.

Ez a gól kicsit visszavetette a Ferencvárost, a harmad közepén több meccskorongja is volt a fehérváriaknak, a fiatal Nagy Dominik a kapuvasat találta el nagy helyzetben. Négy a négy ellen még veszélyeztetett a Fradi, de miután kiegészült, Bartalis előtt adódott nagy lehetőség, Bálizs fejjel védett, a magyar portás az 51. percben már nem tudott segíteni, gyors támadást követően Gerlach köszönt be ismét. A háromgólos előny tudatában még magabiztosabbá vált a Volán, Reijola több gólt nem engedélyezett a zöld-fehéreknek, a Fehérvár ezúttal 6–3-ra nyert, így az idény harmadik magyar rangadóját is győzelemmel zárta.

Részeletes jegyzőkönyv hamarosan!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

FTC-TELEKOM–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–6 (1–2, 2–2, 0–2)