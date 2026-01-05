Nemzeti Sportrádió

NHL: tíz győzelem után kapott ki újra a Colorado

2026.01.05. 07:35
Lehkonen (balra) gólja ellenére kikapott a Colorado (Fotó: Getty Images)
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Tíz győztes mérkőzés után a Florida otthonában kapott ki a Colorado. Sam Bennett találatára még érkezett válasz Artturi Lehkonentől, de a második harmad végén Aaron Ekblad eldöntötte a mérkőzést.

Az Avalanche így maradt 69 pontos, ami a második legtöbb az NHL történetében az első 41 meccset figyelve. Ennél többet csak a Boston gyűjtött az 1929–1930-as idényben, 73-at.

A Carolina Hurricanes három vereség után nyert újra, a New Jersey elleni meccs egyik hőse éppen a korábbi Devils-játékos, Taylor Hall volt, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

A másik három mérkőzésen csak a hosszabbítás döntött. A Pittsburgh 4–1-es hátrányban is volt a Columbus vendégeként, majd Ricard Rakell találatával 14 másodperccel a rendes játékidő végén egyenlített. A ráadásban érkezett Sidney Crosby, és eldöntötte a mérkőzést. Tyler Bertuzzi triplázott a Chicagóban, ez volt az idényben a második háromgólos meccse, és NHL-pályafutása alatt az ötödik. 

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Dallas Stars–Montreal Canadiens 3–4 – hosszabbítás után
Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins 4–5 – hosszabbítás után
Florida Panthers–Colorado Avalanche 2–1
Chicago Blackhawks–Vegas Golden Knights 3–2 – hosszabbítás után
New Jersey Devils–Carolina Hurricanes 1–3

 

 

