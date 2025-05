Jégkorong-vb: „Jelenleg ez a realitás” – Benk András

A magyar jégkorong-válogatott megőrizte tagságát az elitben, miután kedden Svájc 4–1-re legyőzte Kazahsztánt, így utóbbi csapat búcsúzott. A Nemzeti Sportrádióban a korábbi válogatott játékos, Benk András értékelte a mieink teljesítményét.

„Nehéz ezt röviden értékelni, a cél az volt, hogy bennmaradjunk, mert ez még sosem sikerült. Nagy szó, hogy jövőre ugyanebben a csoportban tudunk pallérozódni, még több meccset tudunk az ilyen tudású csapatokkal játszani. Az első nyolc és a többi válogatott között hatalmas a különbség, de itt lehet fejlődni. Ez a realitás.”

Benk hozzátette, hogy a magyar jégkorong azért küzd, hogy 5-10 éven belül ott lehessen a legjobb nyolcban.

„Most még az is nagy szó, hogy liftező csapat legyünk, de van miért küzdeni. Fontos a minőségi játékosok számának növelése, az nagyobb merítési lehetőséget ad a kapitánynak is. Ez egy fiatal csapat volt, 16 éves játékossal is a keretben. Abból a fiatalok is profitálhatnak, ha jövőre is az A-csoportban indulunk. Ők akár öt év múlva is ott lehetnek a vb-n, csak kicsit rutinosabban. Nagyon nehéz feladat volt a bennmaradás, hiszen például a stabil A-csoportos franciák kiestek, ahogy a kazahok is több év után.”

