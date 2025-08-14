Gyulai Miklós Duplantis világcsúcsáról: „Kicsit felnéztem az égre, hogy jó lenne, ha most jönne valami segítség...”

„Ez a verseny mindig különleges nekem. Érzelmileg nehezebben telnek ezek a napok, ugyanakkor a szövetség elnökeként nekem higgadtnak is kell maradnom. Bíztam abban, hogy amit a versenyzőink az esztendő eddigi részében produkáltak, az egy nagyon komoly teljesítmény, s ennek a lendülete ki kell, hogy tartson. Gondoltam, muszáj, hogy jöjjön valami, de azt nem tudtam, hogy mi. Végül Halász Bence és Molnár Attila volt az, aki szállította a fantasztikus eredményeket magyar szempontból” – kezdte a szövetség elnöke, Gyulai Miklós, majd Armand Duplantis szenzációs világcsúcsáról és annak érzelmi körülményeiről mesélt.

„Az, hogy világcsúcsot láthatott ez a tizennégy ezer ember a helyszínen, egy eufórikus érzés, ilyet nem lát mindennap az ember. Ez volt a tizenötödik alkalom, az első világcsúcs, illetve két magyar csúcs. Összességében azt gondolom, a mieink is és a nemzetközi sztárok is kitettek magukért. Jövőre szeretnénk ezt megismételni, illetve itt lesz jövő szeptemberben az Atlétikai Világdöntő is...”

„A tegnapi sajtótájékoztatóról elkésett Duplantis, majd azt mondta, erre nem nagyon tud mit mondani, de mindent megtesz a versenyen. Amikor már egyedül maradt, és az első ugrása nem sikerült akkor kicsit felnéztem az égre, hogy jó lenne, ha most jönne valami segítség... Itt elsősorban nem a Jóistenre gondolok, hanem apura... aztán, hogy ezért volt-e, azt nem tudom, de másodikra átugrotta. Eufórikus, felemelő, nagyon jó érzés! Sosem fogom ezt a Gyulai Memorialt elfelejteni, mint ahogy az összesnek megvolt a szépsége.”