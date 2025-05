Kilenc év után ismét hárompontos magyar győzelem az elitben!

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

Herning, Jyske Bank Boxen, 1972 néző. V: Holm (svéd), Ofner (osztrák) – Durmis (szlovák), Hynek (cseh)

MAGYARORSZÁG: Vay – H. Nilsson (1), Horváth M. (1) / Garát, Szathmáry / Szabó B., Ortenszky / Tornyai – Hári 1 (2), Galló 1, Erdély (1) / Szongoth (1), Terbócs 1, Horváth B. (1) / Nagy K., Papp K. (1), Ambrus / Mihalik, Németh K., Vincze P. 1 / Laskawy. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

KAZAHSZTÁN: Pavlenko – Metalnyikov, Orjehov (1) / Danijar, Beketajev / Koroljov, Gajtamirov / Breusz – Mihajlisz 1, Sztarcsenko, Sestakov / Omirbekov, Savickij, Asszetov / Muhametov, Muratov, Rijmarov / Kajirzsan, Volkov, Panjukov /Kolesznyikov. Szövetségi kapitány: Oleg Boljakin

Gól: 1–0: Hári – 00:15 (Nilsson, Horváth M.), 2–0: Terbócs – 18:31 (Horváth B., Szongoth), 2–1: Mihajlisz – 34:32 (Orjehov) – emberelőny, 3–1: Galló – 40:14 (Hári, Erdély), 4–1: Vincze P. – 43:35 (Papp K., Hári) – emberelőny, 4–2: Orjehov – 59:01 (Sesztakov) – emberelőny, üres kapu

Kapura lövések: 28–25

Emberelőny-kihasználás: 1/4 ill. 2/5

Nem telt el olyan sok idő augusztus óta, hogy ne emlékezhetnénk arra, hogyan kapott ki a magyar férfi jégkorong-válogatott Kazahsztántól az olimpiai selejtezőtornán Pozsonyban. Akkor a mieink 37-szer próbálkoztak kapura lövéssel, a rivális pedig mindössze 18 alkalommal, mégis az ázsiaiak nyertek 5–2-re. A kazahok játékrendszere nem sokat változott azóta, ezt már a világbajnokságon is láthattuk. Norvégia ellen is jóval kevesebbet próbálkoztak, mint ellenfelük, mégis 2–1-re nyertek, és a jóval erősebbnek tartott Németország ellen is sokáig működött a fegyelmezett, statikus, de hatékony védekezésre és kontratámadásra épülő taktika. Igaz, a németek végül érvényesítették a papírformát.

Tekintve, hogy Majoross Gergely csapatának Herningben éppen azzal gyűlt meg leginkább a baja, mit kezdjen az ellenfelek gyors átmeneteivel védekezésből támadásba, minden esély megvolt arra, hogy ellenünk is működni fog a jól begyakorolt kazah taktika. Azok a nézők, akik a Jyske Bank Boxen jégcsarnokba érkeztek, ennek ellenkezőjében reménykedtek, hiszen szinte kizárólag magyarok szurkoltak szakadatlanul a foghíjas lelátókon. Különösebben sok idő azonban nem volt azon töprengeni, hogy melyik válogatott taktikája működik majd jobban, mert 15 másodperccel a korongbedobást követően már vezettek a mieink. A kazah kapus, Makszim Pavlenko kezéből kiesett a botja, és automatikusan elindult érte. Rosszul tette, mert éppen abban az ütemben, amiben kimozdult kapujából Hári János jobbról pontos passzt kapott Nilsson Henriktől, és belökte a pakkot az üres kapuba. Röviddel ezután jelezte az ellenfél, rettenetesen sok van még hátra a meccsből ahhoz, hogy a további odaadás és küzdelem nélkül bármi jelentősége legyen annak, hogy vezetést szereztünk. Persze annál sokkal profibb a magyar csapat, hogy bárkinek ilyen korán eszébe jutott volna inni a medve bőrére.