Az elit hoki-vb-n második meccsünkön sem úsztuk meg a fél tucat gólt

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

Herning, Jyske Bank Boxen. V: Ansons (lett), Stano (szlovák) – Beresford (brit), Laguzov (német)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Swayman – Lacombe, Skjei / Peeke, Vlasic (1) / Lohrei (1), Kesselring / Buium – Keller (1), Thompson (1), Cooley 1 (1) / Beniers (1), Gauthier 2, W. Smith (2) / S. Pinto (2), Garland 1 (1), Nazar 2 (1) / O'Connor, Eyssimont, McCarron / Doan. Szövetségi kapitány: Ryan Warsofsky.

MAGYARORSZÁG: Vay – H. Nilsson, Horváth M. / Hadobás, Szathmáry / Tornyai, Garát / Szabó B., Ortenszky – Hári, Galló, Erdély / Szongoth, Terbócs, Ambrus/ Nagy K., Papp K., Horváth B. / Mihalik, Németh K., Mihály Á. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Gól: 1–0: Nazar – 14:07 (Cooley, Garland), 2–0: Nazar – 16:54 (Pinto, Lohrei), 3–0: Gauthier – 30:02 (Beniers, Smith), 4–0: Gauthier – 41:13 (Smith, Vlasic), 5–0: Garland – 41:54 (Pinto, Nazar), 6–0: Cooley –54:26 (Keller, Thompson)

Kapura lövések: 39–13

Emberelőny-kihasználás: 0/2 ill 0/1

ÖSSZEFOGLALÓ

Meglehetősen nehéz lenne megmondani, melyik a magyar férfi jégkorong-válogatott csoportjának legerősebb tagja, az mindenesetre biztos, az Egyesült Államok csapata is joggal pályázik erre a címre. Az NHL-sztárokkal teletűzdelt, de így is fiatal, mindössze 24 éves átlagéletkorú keret akár a végső győzelemre is esélyes lehet, a továbbjutás viszont kötelezően teljesítendő minimális cél a tengerentúliaknak. Nos, a világ egyik legjobb csapatával nézett farkasszemet Majoross Gergely együttese vasárnap kora délután, úgy, hogy még 24 órája sem volt pihenni a Németországtól elszenvedett 6–1-es vereséget követően. Jó hír viszont, hogy a mieink egyik legjobbja, Galló Vilmos visszatért a csapatba, teljesen felépült az őt kínzó betegségből, és rögtön az első támadósorban kapott helyet, a csapatkapitány Erdély Csanád, és Hári János mellett.

VÉLEMÉNYEK VAY Ádám, a magyar válogatott kapusa: „Jó meccset láthattak a nézők, és azt gondolom, sokszor felvettük a tempót a csoport legerősebb együttesével. Volt közünk a játékhoz még akkor is, ha az ellenfélnél világsztárok játszanak. Kitettünk magunkért, szívvel-lélekkel harcoltunk, és ez várható tőlünk a továbbiakban. Teljesen elégedett voltam a védőkkel, akik előttem játszottak, rengeteget segítettek nekem, blokkoltak, és Nilsson Henrik megérdemelten kapta meg a meccs legjobb magyarjának járó díjat.” Conor GARLAND, az amerikai válogatott csatára: „Sokat lőttek a magyarok, és közel voltak ahhoz, hogy gólt szerezzenek. A mi találataink egy része megpattanó vagy palánkról visszapattanó lövés után született, amikor káosz volt a kapu előtt. A kapusunk nagyon jól teljesített, és amellett, hogy ragaszkodtunk a játéktervünkhöz, ez hozta meg a sikerünket. Sok zavart és mozgást akartunk az ellenfél kapuja előtt, amit sikerült is megvalósítanunk, örülök a győzelemnek, megyünk tovább.”

Van abban valami tekintélyt parancsoló, mikor a világelithez tartozó játékosok átlós USA felirattal a mezükön magukból nyugalmat árasztva kikorcsolyáznak a jégre, szerencsére azonban a mieink ezúttal megtagadták a parancsot, aminek egy egészen kiegyenlített első harmad lett az eredménye. Igaz, két villanás így is a rivális 2–0-s vezetését eredményezte, pedig az eleinte látottak alapján joggal bízhattuk még akár az előny kiharcolásában is. Éppen a visszatérő Galló nevéhez fűződött az első veszélyes helyzet, szépen kígyózott be a védők között az amerikai kapu közelébe, de a lövése előtti pillanatban felkapták az ütőjét, semlegesítve a támadást. Másodpercekkel később Szathmáry Simon próbálkozott, de Jeremy Swayman a helyén volt, és tette a dolgát, védett.

Igazán harcosan kezdtük a találkozót, ezúttal nem látszódott a mieinken megilletődöttség, mint a Németország elleni párharc elején, és a tengerentúliak nem is igen tudtak mit kezdeni az agresszivitásunkkal, a bírók pedig engedték a kemény játékot – egészen Galló gáncsolásáig. Előtte azonban még Németh Kristóf került nagy helyzetbe, aki Mihalik Andrástól kapott nagyszerű passzt a kapu mögül, sajnos azonban fonákkal nem tudta meglepni a rivális kapusát, a közönség viszont díjazta a látottakat, zúgott a „Hajrá Magyarok!”.

Az első emberhátrányunkban már Vay Ádámnak – merthogy az első meccsünkkel ellentétben Bálizs Bence helyett ezúttal ő kapott bizalmat – is akadt védeni valója, de állta a sarat, pedig akkora erejű lövést is védenie kellett, ami után a csarnok másik végében is hallatszódott a kong puffanása a mamutján. A nem egészen két percet átvészeltük, sőt, mielőtt letelt volna Erdély Csanádot akasztotta Matty Beniers, így előbb 4 a 4 ellen, majd emberelőnyben játszottunk. Mihály Ákos és Mihalik lövésénél a kapus hárított, Ortenszky Tamás próbálkozását pedig egy önfeláldozóan bevetődő védő blokkolta. Aztán jött a hidegzuhany, szinte a semmiből – ha lehet egyáltalán egy olyan képességű csapattal kapcsolatban ilyet mondani, mint a Team USA. Logan Cooley lőtt távolról, de ez inkább lőtt passz volt, és a Vay Ádám előtt zavaró társ, a Chicago Blackhawks csatára, Frank Nazar tette bele a korong útjába a botját, az irányváltoztatás pedig túl gyors volt ahhoz, hogy reagálni lehessen rá megszerezte a vezetést az ellenfél.

Nazar nem sokkal később újra betalált, pontosabban egy kapu mögül visszapattanó korongot ütött Vay Ádám hátára, amiről az bepattant a hálóba. A középső játékrészben aztán kissé „elkezdett lejteni a jég”, felpörgött az Egyesült Államok, és erre az is rátett egy lapáttal, hogy Szongoth Domán kiállítása miatt ismét emberhátrányban játszottunk. Will Smith lövése centikkel kerülte el a kaput, aztán Vay Ádám sorozatos védéseire volt szükség, hogy ne növekedjen gyorsan a különbség a két csapat góljainak száma között. A magyar kapus minden testrésszel és segédeszközzel védett, ha kellett fejjel hárított, de a botja, a mamutja, és a lepkés keze is kapott munkát bőven. Egyenlő létszámnál is többször felállt és gyors passzokkal adogatott a rivális, sokszor beszorultunk a kapunk elé. Ellentétben azzal, ahogy Németország ellen kezdtünk, majd feljavult a játékunk, ezúttal éppen a meccs eleje volt biztató, a második harmad már kevésbé. A néha nyomasztó amerikai fölény ellenére a középső játékrészben csak egyszer talált be az ellenfél. Éppen túl voltunk a meccs felén, amikor az Anaheim Ducks támadója, Cutter Gauthier találta meg a néhány centi helyet a kapu rövid oldalában Vay Ádám mellett. A periódus végén azért volt egy ígéretes magyar akció, az első támadósorunk hozta össze, de szépítés nem lett belőle. A 19–4-es kapura lövési statisztika semmiképp sem nézett ki jól a második húsz percben.

Ráadásul egy kemény fizikai párharc után Nagy Krisztián ugrált le egy lábon a kispadra, de szerencsére csupán a korcsolyája pengéje szenvedett károkat, így néhány perc múlva már újra jégen volt. A harmadik játékrész úgy folytatódott, ahogy a második befejeződött – amerikai fölénnyel. A fölénnyel még nem is lett volna akkora gond, de sajnos ezúttal hamar gólokká is érett. A negyediket Gauthier lőtte erősen és pontosan a kapu bal felső sarkába, majd negyven másodperccel később Conor Garland is betalált. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy alig telt el öt perc a harmadból, a két gól mellett már két kapuvasat is ütött az ellenfél. Aztán Nilsson Henrik lódult meg egy korongszerzést követően, de nagy erejű lövése a kapu fölé vágódott. Becsülettel küzdöttek a mieink az utolsó percig, de a gól ezúttal nem jött össze, az Egyesült Államok viszont még egyszer betalált és 6–0-ra nyert.

A magyar válogatottnak hétfőn pihenőnapja van, következő mérkőzését Kazahsztán ellen játssza kedden este 20.20-tól.

NEM LEHET MINDENT A SEBESSÉGRE FOGNI Ryan WARSOFSKY, amerikai szövetségi kapitány: Hogyan értékelné ezt a meccset?

Igyekeztünk éretten játszani, fegyelmezetten és folyamatosan építgetjük a játékunkat, ahogy haladunk előre a világbajnokságon. Azt gondolom, a harmadik játékrészben hokiztunk a legjobban. Nagyon fontos a győzelem, de ezúttal még jobban örültem annak, amilyen teljesítményt a csapat nyújtott az utolsó harmadban. Miben okozott nehézséget csapatának Magyarország?

Az alacsonyabban rangsorolt csapatok borzasztóan keményen dolgoznak általában, és ezért ha egy pillanatra levesszük a lábunkat a gázról, nehéz helyzetek alakulhatnak ki. Folyamatosan összpontosítanunk kell a játékra, akkor is, ha nálunk van a korong, és akkor is, ha éppen nem. A meccs elején voltak izzasztó pillanatok, betalálhatott volna az ellenfél, és akkor még nehezebb dolgunk lett volna. Milyen játéktervvel küldte jégre csapatát?

Azt szerettük volna, ha folyamatosan növeljük az intenzitást, egészen a meccs végéig, és egyre jobbá válunk. Az apró részletekre hívtuk fel a játékosok figyelmét, amik végső soron eldönthetik egy jégkorong-mérkőzés végkimenetelét. MAJOROSS Gergely, magyar szövetségi kapitány: Jól kezdtünk, de a második harmadra kissé visszaesett a játékunk, miért?

Nem gondolom, hogy visszaestünk volna, egyszerűen csak a középső harmad a távoli cserepadok miatt nagyon nehezen kezelhető, amikor ilyen nagy különbség van a csapatok tudása között. Inkább az volt a meglepő, hogy Németország ellen nem így volt. Nyugodtan nézhetünk tükörbe, mindent beleadtunk és kikaptunk egy sokkal erősebb válogatottól. A harmadik harmad első két perce bánt, mert ott lehettünk volna okosabbak. A sebességben volt a legnagyobb különbség a csapatok között?

Csupa NHL-játékossal álltunk szemben, úgy, hogy nekünk egy sincs, sőt, soha nem is volt. Ennél sokkal többet nem tudok mondani, nem csak a sebességgel volt probléma. Nálunk játékosoknak egymás nyakába kéne ülniük, hogy akkorák legyünk, mint az ellenfél néhány hokisa. Ez van, de a lehetőségeinkhez képest büszkék lehetünk a teljesítményre. Jobb csapat vagyunk most, mint 26-27 órával ezelőtt. Érezte a játékosokon, hogy kevesebb, mint egy napjuk volt pihenni?

A legkevésbé sem, és erre is büszkék lehetnek. A felkészülési időszakban is szándékosan játszottunk egymást követő napokon, hogy hozzászokjunk a gyors regenerációhoz. Ez a fiatal csapatunk előnye, talán még energikusabbak voltunk, mint Németország ellen.