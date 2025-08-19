A második félidőben jött a feketeleves – két góllal nyert a Qarabag az FTC ellen Budapesten

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) 1–3 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok

FTC: Dibusz – Gartenmann (I. Cissé, 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi, 77.), Ötvös (Zachariassen, a szünetben), O'Dowda – Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesics, 70.). Vezetőedző: Robbie Keane

QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt, 90+2.), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou, 90+2.) – Akhundzade (Gurbanli, 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Gólszerző: Varga B. (29.), ill. Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

Pedig Varga Barnabás micsoda gólt lőtt! A Ferencváros az első félidőben a csatár mesteri találatával szerzett vezetést, olyan gól volt ez, melyet érdemes lesz még néhányszor visszanézni, ám végül a Qarabag örülhetett…

Jól kezdte a mérkőzést a vendég együttes, de a magyar bajnok nem ingott meg a rá nehezedő nyomástól, sőt a vezetés megszerzése után egyértelműen a Fradi akarata érvényesült. Noha az első negyvenöt percben kevesebbet volt a labda a Fradinál, sőt az azeri bajnok többet és pontosabban passzolt, a nagyobb – minőségi – helyzetei a zöld-fehéreknek voltak. A Qarabag nem igazán tudott lendületbe jönni, Dibusz Dénesnek nem volt igazi védenivalója, a Ferencváros Varga Barnabás veszélyes fejesét követően akár korábban is megszerezhette volna a vezetést. Jól nézett ki az első félidő, úgy tűnt, a magyar bajnok kézben tartja a mérkőzést, az egyedüli rossz hír Ötvös Bence sérülése volt, a középpályás nem tudta folytatni a játékot, helyére Kristoffer Zachariassen érkezett a szünetben.

A fordulás után azonban minden megváltozott!

A vendégek ötpercnyi játék után egyenlítettek, első komoly távoli próbálkozásukból gólt szereztek, ami alaposan megfogta a Ferencvárost, és amennyire visszaesett a Fradi játéka, úgy javult fel a vendégeké. Ellentámadásokból és letámadásból is veszélyeztetett a Qarabag, a kispadnál Robbie Keane is érezte, hogy fel kell pörögnie együttesének, heves kézmozdulatokkal próbálta lendületesebb futballra bírni játékosait. A labdát többet járatták a vendégek, a korábbi ferencvárosi légiós, Kady is sok zavart okozott, a Ferencváros szakmai stábja cserélt is, a védelembe érkezett az eltiltását letöltő Ibrahim Cissé, ám jött az újabb azeri gól. A védő Kevin Medina akrobatikus mozdulatból, ütemtelenül a labdába rúgva szerzett közelről gólt, Dibusznak esélye sem volt védeni, a Qarabag tizenhat perc alatt fordított.

De ekkor még nem volt vége.

A vendégek a hajrában a csereként beálló Musa Gurbanli góljával kettőre növelték az előnyt, a Qarabag játékosai egy kupacban ünnepeltek, alighanem érezték, a kétgólos előnnyel nagy lépést tettek a BL-főtáblája felé.

A visszavágót jövő szerdán – magyar idő szerint 18.45 órától – Bakuban rendezik, a Ferencváros egy lépéssel távolabb került az álmától, azaz hogy 2020 után ismét a Bajnokok Ligája csoportkörében/főtábláján szerepelhessen. 1–3

