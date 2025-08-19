Nemzeti Sportrádió

Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak

2025.08.19. 21:04
Thomas Bach és Sulyok Tamás (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)
Thomas Bach eredményeit, sikereit, sportolói és sportvezetői kvalitásait a világ minden pontján elismerik, életműve magáért beszél – mondta Sulyok Tamás államfő, mielőtt átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában Budapesten.

Kiemelte: mi, magyarok mégis úgy gondoltuk, hogy külön is ki kell fejeznünk megbecsülésünket a NOB most már tiszteletbeli elnöke iránt. Számunkra a sport nemcsak nemzetközi, hanem nemzeti ügy is, hiszen sportcsillagok nemzete vagyunk.

„Ők a hőseink, róluk veszünk példát, belőlük merítünk ihletet” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, aki hozzátette: ezért nagyra értékeljük azt az embert, aki életét teszi arra, hogy a mi példaképeink a legjobb környezetben tudják megmérettetni magukat.

A köztársasági elnök elmondta: az olimpiai mozgalom a magyarok szívügye, Thomas Bach pedig az olimpiai mozgalom élharcosa és szellemiségének következetes hirdetője.

„Rendkívül sokat tett azért, hogy a sport – mint a békés küzdelem és a becsületes megmérettetés terepe – kiemelt helyet foglaljon el a világban” – mutatott rá az államfő.

Thomas Bach NOB-elnökségével egyedülálló nyomot hagyott, és rávilágított arra is, hogy céljainkat nem a másik ellenében, hanem együtt érhetjük el igazán – emelte ki Sulyok Tamás.

Az államfő felhívta a figyelmet a „communitare”, azaz együtt szóra, amely véleménye szerint Thomas Bach NOB-elnökségének legfőbb mozgatórugója és sikerének titka.

Thomas Bach mindig is megbecsült minket, a magyar sportot és a magyar sportolókat – emlékeztetett a köztársasági elnök, hozzátéve: így nem maradhat el, hogy mi is méltányoljuk sikereit.

Thomas Bach a nemzetek békés versengésén alapuló olimpiai mozgalom továbbfejlődését szolgáló munkája, a sport és a sportolók megbecsülése, a tiszta sport és tisztességes versenyzés, a fiatalabb korosztálynak az olimpizmus eszméjével és értékeivel való megismertetése iránt példaadóan elhivatott és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Schmitt Pál és Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is.

 

Ezek is érdekelhetik