Dráma Cincinnatiben: Sinner öt játék után feladta az Alcaraz elleni döntőt

A két játékos összecsapását hatalmas várakozás előzte meg azt követően, hogy előbb a Roland Garroson, majd Wimbledonban is emlékezetes döntőt játszottak egymással – a francia nyílt bajnokságon Alcaraz győzött, Londonban Sinner visszavágott nagy riválisának. Ami az egymás elleni örökmérleget illeti: a meccs előtt Alcaraz vezetett 9–5-re.

A Cincinattiben rendezett rangos torna döntőjében hamar látszott, hogy ezúttal másfajta csata várható: a világelső olasz klasszis látványosan szenvedett, és érezni lehetett, hogy valami nincs rendben nála. Alcaraz ezt tökéletesen kihasználta, rögtön az első játékban elvette a szokásosnál sokkal enerváltabb Sinner adogatását, majd még újabb két alkalommal megtette ugyanezt – amellett, hogy közben hozta a saját adogatásait. Így 23 percnyi játék után máris 5:0 állt az eredményjelzőn.

Sinner ezt követően a székbíróhoz indult, és közölte vele, hogy nem tudja folytatni a játékot. Vagyis a torna Alcaraz győzelmével ért véget.

Az olasz klasszis a meccs után elnézést kért a szurkolóktól, ugyanakkor hozzátette: már az előző este sem érezte jól magát, így nem volt más választása, mint feladni a találkozót.

Alcaraz pályafutása 22. trófeáját gyűjtötte be (idén már a hatodikat), Cincinnatiben most először ünnepelhetett tornagyőzelmet.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINNATI (9.2 millió dollár, kemény pálya)

Férfi egyes, döntő

Alcaraz (spanyol, 2.)–Sinner (olasz, 1.) 5:0-nál Sinner feladta