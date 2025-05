Benn maradtunk, és ez a legfontosabb

Sosem gondoltuk volna, hogy két nap különbséggel ugyanaz a dal mennyire ellentétes érzelmeket válthat ki a hallgatóból. Persze ez azért történt, mert a befogadó helyzete rengeteget változott néhány óra leforgása alatt. Amikor vasárnap tizedszer zendült fel a Stubete Gängtől a Richi című szám, nemcsak a pokolba kívántuk az előadót, hanem azt reméltük, soha többet nem kell hallanunk a már unalomig játszott dallamot. Ez a zene szól ugyanis akkor, amikor a svájci jégkorong-válogatott gólt lő, a mieink ellen pedig többször volt alkalmunk meghallgatni, mint igényeltük volna. Csakhogy kedd délutánig nagyot fordult a világ, Svájc Kazahsztánnal játszott, és a Herningből már hazafelé tartó magyar csapat bennmaradása az elitben azon múlott, képes-e a világranglista-5. legyőzni az ázsiaiakat rendes játékidőben.

Mostanra persze már mindenki tudja, hogy képes volt, de egészen a két válogatott összecsapásának 48. percéig úgy nézett ki, a kazahok kiharcolhatják a hosszabbítást, és azzal együtt a bennmaradást. Nem borult a papírforma, Svájc hozta a „kötelezőt”, mi pedig ezúttal már örömmel hallgattuk meg négyszer egymás után a Richit.

Soha nem történt olyan, hogy a magyar férfi jégkorong-válogatott az elitben, a legjobbak között szerepelt, és kivívta a bennmaradás jogát – eddig. Különösen értékes ez a siker, ha figyelembe vesszük, hogy a válogatott irányítását csupán egy éve vette át a szinte teljesen magyar szakemberekből álló stáb (egyedül a kapusedző külföldi), és azóta változatlan összetételben, de a feladatokat megosztva fejleszti, formálja a mieink játékát.

Nilsson Henrik (jobbra) válogatottunk legjobbja volt Herningben, kétszer is a meccs emberének választották (FOTÓ: AFP)

A világbajnokság előtt lehetett olyan szurkolói véleményeket hallani, hogy „ez minden idők leggyengébb A-csoportos válogatottja” vagy hogy „biztosan kiesünk, semmi keresnivalónk az elitben”. Szerencsére a stáb, a játékosok és a végeredmény rácáfolt ezekre a kritikus hangokra, de hiába látták a valóságnál talán borúsabban néhányan a helyzetet, tényleg voltak negatív előjelek is a világbajnokság előtt szép számmal.

Elég csak arra gondolni, hány korábban meghatározó játékos maradt ki a világbajnoki keretből, akiket többnyire a hazai Erste Ligában pallérozódó fiatal vagy kevésbé fiatal hokisokkal kellett helyettesíteni. Bartalis István, Sebők Balázs, Varga Balázs vagy éppen a két évvel ezelőtti, tamperei elit-világbajnokság legjobb magyar játékosa, Sofron István sem tarthatott ilyen-olyan okból a csapattal Dániába. Egy olyan ország nemzeti csapatának pedig, amely nem dúskál világsztárokban, egy hiányzó pótlása is nagy gondot okozhatott volna.

„Kétszer már kiestünk három ponttal, ezúttal sikerült benn maradni. A tökéletes forgatókönyv megíródott a felkészülés alatt, és ezt sikerült is a srácoknak végrehajtaniuk. Jelenleg ez a reális kép, sokkal több pontot nemigen tudtunk volna szerezni. Amikor kellett, odaraktuk magunkat, Kazahsztán volt az egyik csapat, amelynek mások ellen nem sok babér termett. Nagyon jól jött ki a lépés vele szemben, akkor jobbak voltunk a kazah válogatottnál, és ez végül elég lett ahhoz, hogy még legalább egy éven keresztül az elithez tartozzunk. Ezúttal is bebizonyosodott az örök igazság, mindig az a legerősebb magyar válogatott, amely éppen rendelkezésre áll. Nem kell kifogásokat keresni, hogy ki sérült, ki nem vállalja a szereplést. Arra kell koncentrálni, hogy aki ott van, tud játszani és büszkeséggel veszi fel a címeres mezt. Önfeláldozó játékot mutattunk végig, persze voltak hullámvölgyek a hét mérkőzésen, néha elfáradtunk egy adott találkozón belül, és hirtelen nem úgy tudtak együtt dolgozni a játékosok, ahogy alapvetően képesek rá. De amikor kellett, összeállt az egész keret, egy irányba húzott, rendben voltak a fejek, mindenki tudta a dolgát. Természetesen javítandó területek vannak még, az egyik ilyen az emberelőny, ezen a szinten ha több pontot szeretnénk elérni, az emberfóros játékunknak javulnia kell, a hátrányos védekezésünk jól működött. A fejlődés szempontjából fontos lenne, hogy minél több játékos szerepeljen minél magasabb szinten, és nem feltétlenül csak külföldre gondolok, hanem a magyar liga is lehetne erős bázis, valamint a fiatalok lehetőségeit segíti a Fehérvár és a Ferencváros ICEHL-es kalandja is. Ha ezeket a szinteket is megugorjuk, akkor léphetnének feljebb a játékosok külföldön.” NS-szakértő: Vas János korábbi, 171-szeres válogatott jégkorongozó

Csakhogy akik megkapták a – némileg váratlan – lehetőséget, többnyire élni is tudtak vele. Gondoljunk csak az egyaránt kétgólos Mihalik Andrásra vagy Vincze Péterre. Az már más kérdés, hogy a torna kétségtelenül legjobb magyar játékosa a honosított Nilsson Henrik lett. Segítőivel jól megtalálta az ő helyüket a csapatban Majoross Gergely, akik közül egyébként Szilassy Zoltán az emberhátrányos, Kiss Dávid az emberelőnyös játékért felelt, Tokaji Viktor pedig a védekezésbe visszarendeződésért. A speciális egységeink egészen jól működtek, két gólt is szereztünk fórban, a hátrányainknak meg több mint 80 százalékát kivédekeztük, és persze azt is figyelembe kell venni, milyen szintű riválisok ellen sikerült ezt elérni.

Szaladtunk bele nagy pofonokba, a Svájctól kapott zakót aligha felejtjük el egykönnyen, de még azután is képesek voltunk megújulni, és egy nappal később Norvégiával ki-ki meccset játszani. Hosszú, fárasztó és tanulságos világbajnokságon vagyunk túl, amely történelmi bennmaradással végződött.

Horváth Bence dedikál egy ifjú rajongónak – a fiatal csatár játéka üde színfolt volt a vb-n (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

JÁTÉKOSÉRTÉKELÉSEK

KAPUSOK

BÁLIZS Bence 6

Egy kapus teljesítményét természetesen nem lehet kizárólag az alapján megítélni, hány gólt kapott, de tény, ezen a világbajnokságon nem védett annyira kiemelkedően, mint a legutóbbi A-csoportoson Tamperében, ahol két pontszerzésünket is nagyban neki köszönhettük. Igaz, ezúttal nem volt könnyű helyzetben.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.28

VAY Ádám 5

Az Egyesült Államok, Csehország és Svájc ellen kezdett a kapuban, Dánia ellen csereként állt be, az elképesztően erős ellenfelek pedig nem kímélték. Előbbi két meccsen a magyar védelem szervezettebb volt, ez az ő teljesítményén is meglátszott, de a svájciaktól kapott tízest aligha felejti el egykönnyen, még akkor sem, ha a társai sokszor kiszolgáltatott helyzetben hagyták.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.56

HORVÁTH Dominik –

Egy mérkőzésen sem kapott szerepet, a kispadra is csak Svájc és Norvégia ellen ülhetett le, de talán jobban járt, hogy előbbi mérkőzésen nem lépett jégre a Volán fiatal kapusa. Némi iróniával írhatnánk, ő az egyetlen kapus, a válogatottban, aki egyetlen gólt sem kapott.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: –

HÁTVÉDEK

NILSSON Henrik 8

A magyar védelem, sőt, a csapat legjobbja volt a herningi világbajnokságon. Kétszer is a meccs emberének választották, pedig rettenetesen nehéz dolga volt az összes találkozón. Fontosságát érzékelteti, hogy a szakmai stáb őt pihentette a védelemből Svájc ellen, hogy a Norvégia elleni utolsó meccsünkön – amennyire lehet – feltöltődve léphessen jégre.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.93

HORVÁTH Milán 5

Hári János nagyon fontos és gyors góljánál Kazahsztán ellen ő adta a második asszisztot, de a védelemben – legtöbbször – Nilsson oldalán nem mindig sikerült kiemelkedőt nyújtania. Emlékezetes, kirívó hibája nem volt, de az esélyesebb és gyorsabb riválisokkal meggyűlt a baja, igazán nagy ellenállást nem adott a jelenlétével.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.11

GARÁT Zsombor 6

Terbócs Istvánnal együtt többször ő volt a második sor vezére. Fizikai adottságait többször jól használta ki, jól megtalálta az összhangot az előtte játszókkal. A gyors ellenfelekkel ő sem mindig tudta tartani a lépést, de ez majdnem mindenkire igaz a csapatból, nagyjából stabil teljesítményt nyújtott a világbajnokságon.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.14

SZATHMÁRY Simon 4

A legrosszabb +/– mutatóval zárta a mieink közül a világbajnokságot. Ez többek között azért lehetett, mert rengeteg időt töltött a jégen. A javára írható, hogy a támadásban aktívabb védőink közé tartozott, többször próbált lövéseivel meglepetést szerezni az ellenfél kapujához közelebbi kék vonalról, de összességében nem teljesített jól.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.81

SZABÓ Bence 7

Az Erste Ligából a válogatottba bekerülő játékosok közül az egyik legjobb volt. Agresszívan védekezett, nem cifrázta a játékot, igyekezett elkerülni a hibákat, legtöbbször sikeresen. Dánia ellen ő adta a gólpasszt Mihalik András második góljánál. Akkor még azt hittük, többet érhet a kétgólos előny azon a meccsen…

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.07

ORTENSZKY Tamás 7

A támadásban legaktívabb hátvédünk három gólpasszt adott a tornán, a németek, a csehek és a dánok ellen is jegyzett asszisztot. Emellett többször próbálkozott a kék vonalról is, a gólt azonban nem sikerült ütnie. A harmadik és negyedik sorban Szabó Bencével jól megértették egymást, igyekeztek a lehető legjobban megnehezíteni a technikásabb ellenfelek dolgát.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.07

TORNYAI Gábor 5

Sem lefelé, sem felfelé nem lógott ki a csapatból. Főleg a harmadik, negyedik sorban csinálta, amit csinálnia kellett, igyekezett tartani a frontot, amíg a csapattársak szusszannak. Nem tartozott a legtöbb időt jégen töltők közé, alávetette magát a csapat érdekeinek, és megtette, ami tőle tellett.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.58

HADOBÁS Zétény 4

Többször is a második sorban kezdett, de kétszer is kikerült a csapat keretéből, ami azt jelzi, a szakmai stáb sem volt teljesen elégedett vele. Sem Kazahsztán, sem Dánia ellen nem lépett jégre, nem volt kellően határozott és agresszív, ami ezen a szinten sokszor sokba került. Második A-csoportos világbajnoksága rosszabbul sikerült, mint az első, ráadásul sérülés is hátráltatta.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.65

CSATÁROK

HÁRI János 8

A mieink egyik legjobbja volt, a technikai képességei még mindig nagyszerűek, nem hiába játszott végig az első sorban. Kazahsztán ellen három pontot ért el, kiemelkedően játszott, nagy részben neki köszönhetjük a 4–2-es sikert. A nagyobb játékerejű csapatokkal szemben azonban az ő kreativitása is elérte a határait, ráadásul az ő hibája után kaptuk Norvégia ellen a meccset eldöntő gólt.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.52

GALLÓ Vilmos 6

Kétség sem fér az adottságaihoz, ezen a világbajnokságon kevésbé villogott. Viszont nagyon fontos és jól időzített gólt lőtt a kazahok elleni meccs harmadik harmadának legelején, amivel ismét kettőre növelte az előnyünket. Hárival és Erdéllyel az oldalán a legkreatívabb támadósorunk tagja volt.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.43

ERDÉLY Csanád 7

Csapatkapitányként küzdött, akart, hajtott, a pontok azonban neki sem jöttek. A kazahok és a norvégok elleni volt a két legjobb mérkőzése, ekkor bontakozhatott ki leginkább a támadóharmadban. Még a svájciak elleni súlyos zakóval végződő meccsen is példát mutatott, akkor is harcolt, amikor már senki más.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.04

SZONGOTH Domán 5

Mindenki arról beszélt, milyen fiatalon léphet jégre az elit-világbajnokságon, és valóban nagy szó, hogy 16 évesen a legjobbak között szerepelt. Ilyen fiatalon senki sem várta tőle, hogy a hátára vegye a csapatot. A képességei jók, bírja a gyűrődést, több felesleges kiállításával viszont sokszor nehéz helyzetbe hozta a társait a jégen.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.15

TERBÓCS István 7

Saját magát dízelmozdonyként jellemezte, és tényleg van a hasonlatban valami, hiszen amikor lendületbe jön, nagyon nehéz megállítani. Vezére volt a második sornak, jól irányította a körülötte játszó fiatalokat, Szongothot és Horváth Bencét, és nagyon jól használta ki adottságait a Kazahsztánnak ütött fontos gólja előtt.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.54

HORVÁTH Bence 7

Üde színfolt volt a játéka, sebessége, ereje és technikai adottságai egyaránt jók. Fiatal, és győztes mentalitása is sokat segíthet a válogatotton a jövőben. Egy pillanatig nem adta fel, a legnehezebb meccseken is ő volt az, aki az eredmény ellenére végig harcias volt, és ha mást nem is mindig sikerült, azt igyekezett elérni, hogy fájjon a riválisoknak a győzelem.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.17

NAGY Krisztián 5

Erő és akarat volt benne is, de gólpasszt vagy gólt nem sikerült szereznie. Amikor jégen volt, a sebességével és a harciasságával igyekezett nyomást helyezni az ellenfelekre, hol több, hol kevesebb sikerrel.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.83

PAPP Kristóf 6

A harmadik támadósorunk legtechnikásabb játékosa volt, emberelőnyben is rendszeresen szerepet kapott, a lehetőséggel azonban nemigen tudott élni. Többször viszont jól tartotta meg a korongot az ellenfél harmadában, ami olykor szusszanásnyi időt adott a csapatnak, hogy rendezze sorait és megpróbáljon támadást építeni.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.16

AMBRUS Gergő 5

A világbajnokság első magyar gólját szerezte, ezzel valamelyest enyhítette a támadóinkra nehezedő nyomást. Ezenkívül azonban nem alkotott maradandót, egy szerencsétlen esetet követően pedig arcon találta egy felpattanó korong, amitől kisebb agyrázkódást szenvedett. Jobbulást neki!

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.85

LASKAWY Ferenc 5

Nagyon fiatal, és többször látszódott rajta, hogy ismeretlen még neki az a színvonal, amibe hirtelen belecsöppent. Megilletődöttség nem látszódott rajta, egyszerűen csak szoknia kell az elitet, a párharcokba viszont keményen beleállt, nem hagyta magát elnyomni, ha kellett, oda is ütött az ellenfélnek.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.74

NÉMETH Kristóf 5

Egy-két villanáson kívül nemigen volt emlékezetes pillanata a világbajnokságon. A tőle telhetőt megtette, a védelemben jól állta a sarat, amíg az első sorok a kispadon pihentek, ezúttal viszont nem sikerült olyan hatékonyan buliznia, mint az ICEHL-ben, pedig ez általában nagy erőssége.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.72

VINCZE Péter 7

A világbajnokság egyik kellemes meglepetése volt. Különösen azután, hogy a németek ellen nagyot hibázott, amiből gólt is szerzett az ellenfél, nem gondoltuk volna, hogy így lesz. Ránk cáfolt, kétszer is betalált emberelőnyben, jól mozgott a kapu előtt, és még egy gólpasszt is adott, amivel az egyik legeredményesebb támadónk lett a világbajnokságon.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.38

MIHALIK András 7

Éppen az egyetlen győzelmünkön a vb-n, a Kazahsztán elleni mérkőzésen maradt ki a keretből, de amikor lehetőséget kapott, élt vele. Dánia és Csehország ellen is nagyszerű gólt lőtt, bátran és szenvedélyesen játszott, nem látszott rajta, hogy élete első felnőtt-világbajnokságán szerepel.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.60

MIHÁLY Ákos 5

Tette a dolgát, amikor tudott, segített a társaknak, sebességét néha kamatoztatni tudta, de egyébként nem volt húzóembere a csapatnak, ugyanakkor mérkőzést eldöntő hibája sem volt.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.87

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

MAJOROSS Gergely 7

Története során először benn tartotta a magyar válogatottat az elitben, ez óriási dolog. Végig következetesen és őszintén kommunikált, tudja, hogy a torna végeredményétől függetlenül még nagyon távol vagyunk a legjobbaktól, és ezt nem fél kimondani. Egy-két kellemetlen vereségbe is beleszaladtunk, ilyen volt a Svájc vagy a Dánia elleni is.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.30