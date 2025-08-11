Bemelegítésnél Scooter, országos csúcsa előtt Pokémon – íme, Sulyán Alexa lejátszási listája

Die Antwoord–Pokémon: „Ezt hallgattam februárban a fedett pályás országos csúcsom előtt, így sokáig emlékezni fogok erre a dalra.”

Azahriah–Habibi: „Amikor 4 hetet töltöttünk Cipruson edzőtáborban, ez a zene majdnem az összes edzésen megszólalt. Sok szép emlék köt hozzá, jó hangulatban szoktak telni az ilyen hetek.”

Scooter–999: „Minden versenyem előtt a bemelegítésemnél megszólal ez a szám, ez éri el a legnagyobb hatást nálam. Édesanyukám kedvenc előadója a Scooter, ezért van hogy 1-1 közös főzés alkalmával is megszólal a dal, nyilván ezekre is szívesen emlékszem vissza.”

One Direction–Steal My Girl: „6 éves koróm óta One Direction fan girl voltam,tele volt a szobám poszterekkel,és még koncerten is voltam. Amikor feloszlott a banda teljesen kiborultam és a mai napig nem hevertem ki. De bármilyen élethelyzetben is vagyok éppen,ha tőluk meghallgatok egy számot,mindig jó kedvem lesz,és újra kislánynak érzem magam.”

Michael Jackson–In The Closet: „Régen annyira szerettem Michael Jacksont,hogy általános iskolábam egyszer neki öltöztem be farsangkor,még moonewalk-olni is megtanultam a szerep kedvéért.”

Caramel–Lélekdonor: „Általában sminkelés közben szoktam hallgatni, végigénekelve teljes átéléssel, nem tudom megmagyarázni, de teljesen megbabonázott ez a szám.”

SULYÁN ALEXA KEDVENC ZENÉI