Egy lépésre a BL-től a meggyőző győzelmet arató Qarabag – azeri lapszemle

„A Qarabag meggyőző győzelmet aratott a Ferencváros ellen” – kezdi beszámolóját a xalqqazeti.az. Az azeri lap röviden beszámol arról, hogy ugyan Varga Barnabás góljával a magyar csapatnál volt az előny, de a második félidőben az azeri együttes háromszor is beköszönt, ezzel megfordította a találkozót.

Az azerbaijan-news.az oldal „csodálatos magyarországi győzelemről” ír. A portál felidézi, hogy a Qarabag 2022-ben az azeri 1–1-es döntetlen után is 3–1-re nyert Budapesten, továbbá megjegyzi, hogy az FTC az 59., míg a Qarabag a 65. az UEFA rangsorában.

„Egy lépésre a Bajnokok Ligájától a Qarabag” – olvasható a sherg.az cikkében. Gurban Gurbanov, az azeriek edzője azonban visszafogottabban fogalmazott: „Még egyáltalán nem tartjuk magunkat továbbjutónak. Gratulálok a játékosaimnak, mert a intenzív mérkőzés és a sok hazai szurkoló ellenére kitartottak és megtettek mindent a végéig.”

„A végeredmény nem téveszthet meg minket, a visszavágón is óvatosnak kell lennünk. Az ellenfél képes a semmiből is gólt szerezni, a lehető legkomolyabban kell vennünk a jövő heti mérkőzést – szögezte le Gurbanov, aki a kapott gól utáni időszakról is beszélt – Ha idegenben gólt kapsz, akkor a csapat nyugtalan lesz. A gól után tíz-tizenöt percig egyre nőtt rajtunk a nyomás, de fokozatosan sikerült visszanyerni a formánkat. A második félidőben nagyobb kockázatot vállaltunk, az volt a fő követelmény, hogy gólt szerezzünk. Ma még nem szabad ünnepelni a győzelmet.”

A qol.az cikkében megemlíti, hogy a Ferencváros 3–1-es legyőzése után a Qarabag több mutatóban is kiemelkedő. Az azerieknek van a legtöbb győzelmük a selejtezősorozatban (5), a legtöbb góljuk (13) és a legjobb gól/meccs mutatójuk (2.6), továbbá a legnagyobb labdabirtoklási arányuk (62 százalék) és a legnagyobb passzhatékonyságuk (84 százalék) is.