A Manchester United is megkereste, most a PSV akadémiáján építi karrierjét Puskás Martin

A műsor első felében Puskás Martin felidézte az eindhoveni klubhoz érkezésének körülményeit, majd arról is beszélt, hogy még játékos korábban megkereste a Manchester United: „Próbajátékon nem voltam, de az igaz, hogy megkerestek minket, volt meghívó is. Azonban volt egy kartörésem, és emiatt végül nem mentem el. Megkeresés volt, de helyileg sosem voltam Manchesterben.”

„Szeretnék minél előbb lépéseket, próbálok minél több tapasztalatot szerezni, és minél több edzést, meccset nézni– folytatta az interjút Puskás Martin. – Az álom az, hogy a felnőtt fociban dolgozzak: amit játékosként nem sikerült elérnem, az óriási meccseket, az óriási stadionokat, a Bajnokok Ligáját, ezeket szeretném legszívesebben elérni. Az álom természetesen a PSV első csapata. Az ambicióm mindenképp a felnőtt futball, legszívesebben a PSV-n belül, hiszen ott nőttem fel.”

A beszélgetés végén Puskás Martin a magyar akadémistákról is elmondta a véleményét: „Amit észrevettem, hogy nagyon sok tehetséges játékos van Magyarországon, és nagyon jól fejlődnek ők is” – hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint ezért is van az, hogy klubjánál, a PSV-ben is figyelemmel követik a magyar tehetségek fejlődését.