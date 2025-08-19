Több sikertelen próbálkozás után jön el a MotoGP Magyarországra

Minden a Hungaroringen kezdődőtt

A mostani a 3. Magyar Nagydíj lesz a gyorsaságimotoros-világbajnokság történetében, ugyanis 1990-ben és 1992-ben már rendeztek futamot hazánkban, közelebbről a Hungaroringen.

Akkor Bernie Ecclestone-nak köszönhetően jöttek el hozzánk a világ legjobb motorversenyzői, mivel a brit üzletember nemcsak az F1-ben volt érdekelt ekkor, hanem a gyorsaságimotoros-vb televíziós közvetítési jogait is birtokolta, illetve a bajnokság szervezésében is részt vett. Emellett pedig a Hungaroring használati jogával is rendelkezett. 1993-tól azonban teljesen az F1-re kezdett fókuszálni, miután a motorsportban érdekelt cégét eladta a Dornának, amely a televíziós jogok mellett a kereskedelmi jogokat is megkapta a Nemzetközi Motorkerékpáros-szövetségtől (FIM).

Az első Magyar Nagydíjat Loris Capirossi nyerte meg a nyolcadliteresek, John Kocinski a negyedliteresek és a későbbi ötszörös világbajnok Mick Doohan az 500-asok között, akinek ez volt az első világbajnoki futamgyőzelme.

Két évvel később Eddie Lawson nyerte meg a királykategória futamát, megszerezve a Cagiva első győzelmét.

Magyar világbajnoki futam híján akkori versenyzőinknek Brno jelentette a hazai pályát mint a legközelebbi helyszín. Többen is ott mutatkoztak be a sorozatban szabadkártyával a 2000-es években, köztük Talmácsi Gábor is 2000-ben, amikor egy másik honfitársunk, Báncsiki László is rajthoz állt. De említhetjük még Rizmayer Gábort, Lénárt Pétert és Talmácsi Gergőt is. Tóth Imre első vb-futama a 2002-es szuzukai szezonnyitó volt, Németh Balázs Mugellóban mutatkozott be, Kovács Nikolett pedig Isztambulban kapott szabadkártyás lehetőséget, bár a futamra nem kvalifikált.

A 2000-es években tehát egészen sok magyar versenyző megfordult a világbajnoki depóban. Ahogy Talmácsi Gábor eredményei javultak, úgy nőtt az érdeklődés is a sportág, a szakág iránt hazánkban. A népszerűség akkor ért a csúcsára, amikor Talmácsi 2007-ben világbajnok lett a legkisebb géposztályban.

A Balatonring-projekt

Ebben sokan meglátták a fantáziát, így megszületett az újabb magyar futam, és egy új pálya gondolata. A 2008 júliusában Budapesten tartott sajtótájékoztatón Bajnai Gordon, akkori nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, dr. Róna Iván a Magyar Turizmus Zrt.-től, Vicente Cotino, a Sedesa Construction elnöke, Talmácsi Gábor, illetve csapatfőnöke, egyben WCM-elnök Jorge Aspar Martínez vett részt.

A tervek szerint a Sávoly melletti Balatonringet a Sedesa építette volna, működtetését pedig a Balatonring Zrt. látta volna el, amelynek 70%-os tulajdonosa a spanyol Worldwide Circuit Management S.L. (WCM) volt, míg 30%-ban a Magyar Turizmus Zrt., mely a világbajnoki futam promótere is lett volna.

2009. szeptember 20-ai dátummal a futam be is került a 2009-es MotoGP-naptárba, 2008. november 6-án pedig megtörtént Balatonring alapkőletétele.

2009 márciusában a futam egyéves elhalasztását kérték. A pálya elkészülésének csúszását a kemény téllel és forráshiánnyal magyarázták.

Annak ellenére, hogy a földmunkákon kívül más nem történt, a 2010-es előzetes naptárban szintén szerepelt a magyar futam, sőt Balaton Ring Team néven egy csapat is létrejött, melynek Németh Balázs volt a versenyzője a 250 kcm-es kategóriában; ezenkívül a 2010-es, Capcom által készített MotoGP-videójátékba is bekerült a pálya.

2010 márciusában ismét kikerültünk a naptárból, akkor már magyarázat nélkül, és az újonnan épült Motorland Aragon vette át a magyar futam időpontját. Többet nem lehetett hallani a projektről.

Hajdúnánás helyett Balaton Park Circuit

Közel tíz évvel később, 2019. november 13-án újabb szándéknyilatkozat született a Dorna és a magyar kormány között MotoGP-futam rendezésére az 2022 és 2026 közötti ötéves időszakra vonatkozóan.

A szándéknyilatkozatot Palkovics László, az akkori innovációs és technológiai miniszter írta alá, ebben az is szerepelt, hogy egy új versenypálya épül majd az ország keleti részében 2020-ban.

A szerződést 2020 februárjáig kellett volna aláírni, de ez nem történt meg, majd jött a Covid, ami szintén tovább lassította az eseményeket.

Végül 2021. március 4-én írták alá a szerződést, ennek értelmében már 2023-ra csúszott a bemutatkozás időpontja.

A Debrecen melletti (egész pontosan hajdúnánási) pályát 2021 második negyedévében kezdték volna el építeni, az eredeti tervek szerint 65 milliárd forintért. A projektet a motorokért rajongó, Kósa Lajos, Debrecen korábbi polgármestere karolta fel.

Végül is ez a pálya sem épült meg (hivatalosan ugyan sosem jelentették be, hogy letettek az eredeti tervekről), de a szerződés már aláíródott, ami anyagi kötelezettségeket vont maga után (nagyjából 9 millió eurót). Tehát keresni kellett egy új helyszínt, ez a 2023 májusában átadott Balaton Park Circuit lett, amely 2023 őszén be is került a következő évi WSBK-naptárba, s amelyet a MotoGP-ben tartalékpályának jelöltek ki futamtörlés esetére.

Ám hiába töröltek futamot 2024-ben, ráadásul kettőt (Kazahsztán, India) is, mégsem jött el a mezőny a Balaton partjára, sőt a WSBK-versenyt is lemondták.

A pálya ugyanis eredeti állapotában nem volt alkalmas motorversenyzésre, amit nem lehet felróni neki, elvégre eredetileg autós felhasználásra épült. S ha már átalakítás, akkor felvetődött egy másik – szintén magántulajdonban lévő – pálya, a Pannónia Ring használatba vétele, mivel itt hosszú évek óta rendeznek nemzetközi motorversenyeket (Alpok-Adria Bajnokság, IDM, oldalkocsis világbajnoki futam), és ahol kisebb átalakításokkal már tavaly meg tudták volna rendezni a Superbike-világbajnokság futamát. Ehhez azonban jó időre be kellett volna zárni a pályát, amely szinte már egész évre telített volt.

Maradt tehát (mégis) a Balaton Park Circuit. A Dornával aláírt szerződést módosították azzal a kitétellel, hogy felülvizsgálják, lehetséges-e néhány éven belül átvinni a versenyt a Hungaroringre. A magyar futam 2024 szeptemberében már az idei MotoGP-naptárba is bekerült.

Magyar oldalon a szereplők változtak menet közben – a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. lett a verseny hivatalos promótere, rendezője.