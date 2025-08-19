Vízilabda: a görögök ellen is nyert az U18-as fiúválogatott az Eb-n

A hollandok elleni nyitó sikert követően a Korényi Balázs vezette magyar csapat kedd este a görögökkel játszotta második csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. Az első negyedbeli gyenge kezdés (3–5) után a mieink alaposan lendületbe jöttek a folytatásban, és végül simán, 19–13-ra győztek. Legeredményesebbként Benedek Mór 6 gólig jutott.
Ezzel a sikerrel a magyar fiúk már biztosan ott lesznek a legjobb nyolc között, és eldőlt, a nyolcaddöntőben nem kell medencébe ugraniuk.
Folytatás szerdán este a csoportkör zárásaként az olaszokkal szemben.
(Kiemelt képen: Benedek Mór Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)