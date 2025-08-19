Vízilabda: a görögök ellen is nyert az U18-as fiúválogatott az Eb-n

A hollandok elleni nyitó sikert követően a Korényi Balázs vezette magyar csapat kedd este a görögökkel játszotta második csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. Az első negyedbeli gyenge kezdés (3–5) után a mieink alaposan lendületbe jöttek a folytatásban, és végül simán, 19–13-ra győztek. Legeredményesebbként Benedek Mór 6 gólig jutott.

Ezzel a sikerrel a magyar fiúk már biztosan ott lesznek a legjobb nyolc között, és eldőlt, a nyolcaddöntőben nem kell medencébe ugraniuk.

Folytatás szerdán este a csoportkör zárásaként az olaszokkal szemben.

U18-as fiú Európa-bajnokság, Nagyvárad

A-csoport, 2. forduló

Magyarország–Görögország 19–13 (3–5, 6–4, 5–3, 5–1)

Gólszerzők: Benedek 6, Cseh, Bella 3-3, Divják, Jámbor 2-2, Paján, Rabb, Imre

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):

1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba

(Kiemelt képen: Benedek Mór Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)