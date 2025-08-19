Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: a görögök ellen is nyert az U18-as fiúválogatott az Eb-n

2025.08.19. 21:16
vízilabda utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
Magabiztosan verte a görögöket is, és ezzel már biztosan negyeddöntős az U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi korosztályos Európa-bajnokságon.

A hollandok elleni nyitó sikert követően a Korényi Balázs vezette magyar csapat kedd este a görögökkel játszotta második csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. Az első negyedbeli gyenge kezdés (3–5) után a mieink alaposan lendületbe jöttek a folytatásban, és végül simán, 19–13-ra győztek. Legeredményesebbként Benedek Mór 6 gólig jutott.

Ezzel a sikerrel a magyar fiúk már biztosan ott lesznek a legjobb nyolc között, és eldőlt, a nyolcaddöntőben nem kell medencébe ugraniuk.

Folytatás szerdán este a csoportkör zárásaként az olaszokkal szemben.

U18-as fiú Európa-bajnokság, Nagyvárad
A-csoport, 2. forduló
Magyarország–Görögország 19–13 (3–5, 6–4, 5–3, 5–1)
Gólszerzők: Benedek 6, Cseh, Bella 3-3, Divják, Jámbor 2-2, Paján, Rabb, Imre
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
1. Dámosy Kristóf
2. Mohos Zsigmond
3. Divják Dejan
4. Csendes Roland
5. Cseh Maxim (csk.)
6. Kiss Csanád
7. Paján Bátor
8. Benedek Mór
9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba

(Kiemelt képen: Benedek Mór Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ)

