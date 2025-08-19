Nemzeti Sportrádió

Bravúr! Fucsovics legyőzte a második kiemeltet Winston-Salemben

R. P.
2025.08.19. 22:38
null
Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
A winston-salemi férfi tenisztorna 2. fordulójában Fucsovics Márton három szettben legyőzte a második helyen kiemelt holland Tallon Griekspoort.

 

Az első szettben Fucsovics (ATP-94.) jóval hatékonyabban használta ki az első szerváját a hollandnál (80 százalékban az 59 százalékkal szemben), és a fogadójátéka is jobb volt, tíz bréklabdából kettőt is kihasznált. Mivel Griekspoor (31.) egyszer sem tudott brékelni, Fucsovics 6:3-ra nyert.

A második szettben a holland volt a jobb 6:4-gyel. A harmadik játszmában ismét Fucsovics akarata érvényesült: brékelte ellenfelét, és 5:2-re vezetett. Bár Griekspoor még nyert egy gémet, utána a magyar hozta a szerváját és ezzel a szettet is 6:3-ra – 2 óra 24 perc játék után.

Fucsovics tehát értékes győzelmet aratott a második kiemelt legyőzésével. A harmadik fordulóban a spanyol Roberto Bautistával játszik.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM (800 ezer dollár, kemény pálya)
EGYES, 2. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Tallon Griekspoor (holland, 2.) 6:3, 4:6, 6:3

 

