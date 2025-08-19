Nemzeti Sportrádió

„Kétgólos hátrány azért még nem a világvége” – Varga Barnabás a Qarabag elleni továbbjutási esélyekről

2025.08.19. 23:15
Varga Barnabás góljával a Ferencváros még vezetett a Qarabag ellen (Fotó: Mediaworks/Ladóczki Balázs)
A Ferencváros hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól a Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésen, így nagyon nehéz helyzetből várhatja a visszavágót. A meccs után ferencvárosi részről a gólszerző Varga Barnabás, a csapatkapitány Dibusz Dénes és Robbie Keane vezetőedző értékelte a látottakat.

„Nehéz most mit mondani, csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nem fogjuk feladni – kezdte meccs utáni értékelését az RTL-nek Varga Barnabás, akinek a góljával a Ferencváros az első félidőben még vezetést szerzett a találkozón. – Sokkal jobban kell játszanunk a második mérkőzésen. Szerintem az első félidőben sem voltunk jobbak ellenfelünknél, változtatnunk kell, és a második meccsen meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Nem gondolnám, hogy megleptek volna minket, a középpályán nagyon labdabiztosak voltak, de ki kell elemezni a történteket. Van még egy mérkőzés a párharcból, mindent egy lapra fogunk feltenni. Kétgólos hátrány azért még nem a világ vége.”

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa is értékelt a meccs után: „Az ellenfél rúgta a gólokat, az első félidőben is voltak lehetőségeik, de szerencsére azokat nem tudták kihasználni. Varga Barnabás egy nagyon szép egyéni akció végén be tudott találni, és Levinek is volt még egy nagyon nagy helyzete, majdhogynem üres kapura. Megérdemelten vezettünk a szünetben. A második félidőben már nem tudtuk uralni a középpályát, nem tudtuk összeszedni a második labdákat, és egy kicsit fölénk kerekedett a Qarabag. Nagyon jól használták ki a helyzeteiket. A második játékrészben minden az ő oldalukra dőlt el, de nem szabad feladni, mert van még kilencven perc, hogy ledolgozzuk a hátrányt. A végén nekünk is volt  egy-két olyan lehetőségünk, amivel ha három kettőre alakítjuk az eredményt, akkor minimálisan jobb szájízzel hagyhattuk volna el a pályát.”

Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője szerint Ötvös Bence kiválása meghatározó pillanata volt a mérkőzésnek: „Azt mondtam a srácoknak a meccs után, hogy nézzék meg az ellenfelet, hogy ünnepelnek – már elhiszik, hogy tovább is jutottak a párharcból. Ha ez nem jelent motivációt számunkra, akkor nem tudom, hogy mi. Nem mondanám, hogy teljesen kontrolláltuk az első félidőt, a Qarabag birtokolta a labdát, de jól ment a játék. Úgy gondolom, hogy Ötvös Bence kiesése nagy veszteség volt számunkra, hiszen egy igazi hatos játékosról van szó.”

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) 1–3 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna. Vezette: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann (I. Cissé, 64.), Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki (Levi, 77.), Ötvös (Zachariassen, a szünetben), O'Dowda – Joseph (Gruber, 70.), Varga B. (Pesics, 70.). Vezetőedző: Robbie Keane
QARABAG: Kochalski – M. Silva (Bolt, 90+2.), Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 58.), Kady, Zoubir (Kouakou, 90+2.) – Akhundzade (Gurbanli, 82.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: Varga B. (29.), ill. Jankovics (50.), Medina (67.), Gurbanli (85.)

Bajnokok Ligája
1 órája

A második félidőben jött a feketeleves – két góllal nyert a Qarabag az FTC ellen Budapesten

Az első félidőben még a Ferencváros vezetett, de a másodikban már az azeriek akarata érvényesült.

 

 

