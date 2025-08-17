Novothny Soma szerint a futball istene írta a forgatókönyvet az Újpest elleni mérkőzésen

Novothny 2017 és 2020 között volt az Újpest játékosa (közben fél évet kölcsönben a dél-koreai Puszan IParknál töltött), erről, valamint a 150. NB I-es mérkőzéséről és 50. góljáról is beszélt: „Amikor az ember jubilál, elgondolkodik, hogy már mennyi mindent élt át. Azt gondolom, a csapat és az én szempontomból is jól sikerült ez a mérföldkő. Valahogy a futball istene úgy írta meg, hogy a százötvenedik mérkőzésemen az ötvenedik gólom győztes találat legyen az Újpest ellen. (...) Nyilván pluszlöketet adott nekem az összecsapásra, hogy a Szusza Ferenc Stadionban léphetek pályára. Nagyon szerettem Újpesten lenni, fel is törtek bennem a régi emlékek – szerencsére sok szép is volt közte.”

A 31 éves futballista örül, hogy megszerezte az első gólját kisvárdai színekben, s bízik benne, hogy hamarosan még több találat érkezik tőle: „Egy csatárnak mindig nagyon fontosak a gólok, főleg az első, ami sokszor meghozza az áttörést. Nyilván a kihagyott helyzetek a továbbiakban is frusztrálni fognak, de remélhetőleg ebből minél kevesebb lesz.”

