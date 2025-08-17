Novothny Soma szerint a futball istene írta a forgatókönyvet az Újpest elleni mérkőzésen

A Kisvárda 1–0-ra nyert az Újpest vendégeként, s a győztes gólt szerző csatár először arról beszélt, hogyan érzi magát új csapatánál.
„Szerencsére sikerült hamar beilleszkednem – kezdte Novothny Soma. – Persze több játékost is ismertem, játszottunk egymás ellen vagy egymással, ez nagyban segítette a beilleszkedésemet. Az elmúlt két meccsen megmutattuk, ha csapatként működünk, akkor bárkit képesek vagyunk megverni. Gyűjtöttünk is két nagy skalpot, és remélem, hogy ezen az úton megyünk tovább.”
Novothny 2017 és 2020 között volt az Újpest játékosa (közben fél évet kölcsönben a dél-koreai Puszan IParknál töltött), erről, valamint a 150. NB I-es mérkőzéséről és 50. góljáról is beszélt: „Amikor az ember jubilál, elgondolkodik, hogy már mennyi mindent élt át. Azt gondolom, a csapat és az én szempontomból is jól sikerült ez a mérföldkő. Valahogy a futball istene úgy írta meg, hogy a százötvenedik mérkőzésemen az ötvenedik gólom győztes találat legyen az Újpest ellen. (...) Nyilván pluszlöketet adott nekem az összecsapásra, hogy a Szusza Ferenc Stadionban léphetek pályára. Nagyon szerettem Újpesten lenni, fel is törtek bennem a régi emlékek – szerencsére sok szép is volt közte.”
A 31 éves futballista örül, hogy megszerezte az első gólját kisvárdai színekben, s bízik benne, hogy hamarosan még több találat érkezik tőle: „Egy csatárnak mindig nagyon fontosak a gólok, főleg az első, ami sokszor meghozza az áttörést. Nyilván a kihagyott helyzetek a továbbiakban is frusztrálni fognak, de remélhetőleg ebből minél kevesebb lesz.”
A teljes beszélgetés