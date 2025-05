Kanada már nem százszázalékos, kiestek a franciák

Az A-csoportban Szlovénia és Franciaország ki-ki meccset vívott egymással, és ebből az újonca Szlovénia jött ki győztesen. Az első harmadban egy kihasznált emberelőnnyel vezetéshez jutott, majd kihagyott egy büntetőt, a harmad vége felé közeledve viszont megduplázta előnyét. A gól nélküli középső felvonás után a hajrára fordulva a franciák az utolsó két és fél percben kapus nélkül támadták, de Tim Bozon révén csak a szépítésig jutottak, ráadásul 15 másodperccel a vége előtt Matic Török visszaállította a kétgólos különbséget. Ezzel a franciák 2007 után ismét a másodosztályban játszanak majd – ugyan 2019-ben is kiestek, de akkor a világjárvány miatt a következő két vb elmaradt, aztán pedig az orosz és fehérorosz válogatott kizárása miatt mégis maradhattak az elitben.

A mieink csoportjában a korai meccsen a csehek 5–0-ra legyalulták a németeket, akik majd kedden a társházigazda dánok ellen döntik el egymás között, melyikük jut tovább a csoport negyedik helyén.

A magyar válogatott este 1–0-ra kikapott a norvégoktól, akik ezzel bennmaradtak, mi meg drukkolhatunk kedden Svájcnak, hogy hatvan perc alatt megverjék a kazahokat.

Ami az esti másik mérkőzést illeti, a játéknap legnagyobb presztízsű párharcán Finnország szétlövéssel legyőzte Kanadát, ráadásul úgy, hogy az a gól nélküli első harmad után a tengerentúliak kerültek előnybe a középső játékrészben egy emberhátrányos góllal, a finnek pedig a harmadik felvonás 8. percében egyenlítettek. A hosszabbítás nem hozott döntést, a szétlövésben pedig a legnagyobb kanadai csillagok is hibáztak: Ryan O'Reilly, Sidney Crosby, Nate McKinnon és Adam Fantilli sem talált be, csupán Kent Johnson volt eredményes. A finneknél az egyenlítő gólt szerző Patrik Puistola mellett Eeli Tolvanen is eredményes volt.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Franciaország–Szlovénia 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

6. FORDULÓ

Kanada–Finnország 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0) – Szétlövésben: 1–2

M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svédország 6 6 – – – 25–3 +22 18 2. Kanada 6 5 – 1 – 29–4 +25 16 3. Finnország 6 3 2 – 1 20–9 +11 13 4. Lettország 6 3 – – 3 16–19 –3 9 5. Ausztria 6 1 2 – 3 15–17 –2 7 6. Szlovákia 6 2 – 1 3 8–22 –14 7 7. Szlovénia 7 1 – 1 5 9–29 –20 4 8. Franciaország 7 – – 1 6 8–27 –19 1 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT

6. FORDULÓ

Németország–Csehország 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

7. FORDULÓ

Magyarország–Norvégia 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)