Három gólt kapott a Rangers, a Crvena zvezda is hazai vereség után várja a BL-selejtező visszavágóját

Rangers FC–FC Bruges 1–3

Az 1992–1993-as Bajnokok Ligája csoportkörében találkozott a két csapat egymással, akkor egy 1–1 mellett a skótok 2–1-re nyertek, most viszont a belgák hét perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Előbb Hrisztosz Colisz indításánál nem értette meg egymást a két hátul tartózkodó védő, John Souttar és Nasser Djiga, valamint a kapus, Jack Butland, így Romeo Vermant lecsapott a labdára, és 28 méterről átemelte a tizenhatos vonalán álló Butlandet. Nem sokkal később ismét Colisz jegyezte a gólpasszt, a szöglete után Jorne Spileers várta teljesen üresen a labdát, és 12 méterről a jobb alsóba helyezett. A 20. percben pedig megszerezte harmadik gólját is a vendégcsapat, Brandon Mechele 19 méterről félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába. Ezt követően már a glasgow-iak is mutattak életjeleket, Joe Rothwell szabadrúgásból eltalálta a kapufát, de a különbségből nem sikerült faragni a szünetig.

A második félidőben hamar szépítettek a hazaiak, Jayden Meghoma centerezésére Danilo Pereira érkezett, és becsúszva a kapuba lőtt az ötösön belülről. Ment tovább a Rangers, hogy újabb gólt gyötörjön be, és a 79. percben Djeidi Gassama be is pöckölte a labdát a vendégkapuba, ám a kapussal szembeni szabálytalanság miatt Francois Letexier játékvezető nem adta meg a gólt. Az FC Bruges 0.87 xG után háromszor talált a kapuba, a Rangers 1.37-es várható gól ellenére csak egyszer, így kétgólos előnyt kellene ledolgoznia jövő héten.

A visszavágót jövő szerdán 21 órakor rendezik meg Bruges-ben.

Crvena zvezda–Pafosz 1–2

A szerb csapat a Pafosszal még nem csapott össze – ami nem is meglepő, hiszen a vendégeknek ez csak a második idényük a nemzetközi porondon –, de ciprusi együttesekkel szemben veretlen volt (három győzelem, hat döntetlen) a meccset megelőzően. A Pafosz meg akarta szakítani a ciprusi csapatok rossz sorozatát, és már az 1. percben sokkolta ellenfelét, amikor Joao Correia 20 méterről a bal felsőbe tekert. A belgrádiak próbálkoztak, ám a 29. percben majdnem megkapták a második góljukat, ám Bruno Felipe hiába talált be, kezezés miatt érvénytelenítették a találatot.

A vendégek a szünet után már növelték előnyüket, Pepe tizenegyesből a bal alsóba lőtt, de nyolc perccel később jött a szépítés, aminek szintén büntetőhöz volt köze. Bruno Duarte állt a labda mögé, a gyenge, félmagas lövését hárította Neofitosz Mihail, ám a kipattanót a brazil csatár befejelte, a labda a lécről befelé pattant. A folytatásban sokat tett az egyenlítés érdekében a Crvena zvezda (bár a Pafosz kontrái is veszélyesek voltak), ám újabb gól nélkül maradt, így hátrányból várja a második mérkőzést.

A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik meg Limassolban.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

Rangers FC (skót)–FC Bruges (belga) 1–3 (Danilo Pereira 50., ill. Vermant 3., Spileers 7., Mechele 20.)

Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) 1–2 (B. Duarte 58., ill. Correia 1., Pepe 52. – 11-esből)

Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) 1–3 (Varga B. 29., ill. Jankovics 50., Medina 67., Gurbanli 85.)

Szerdán játsszák

21.00: Basel (svájci)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)