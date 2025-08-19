Szerdai sportműsor: Észak-Macedónia–Magyarország férfi kosárlabda-világbajnoki előselejtező

AUGUSZTUS 20., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Basel (svájci)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)
21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)
ANGOL LEAGUE ONE
4. FORDULÓ
21.00: Bolton Wanderers–Reading (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
19.30: Gyémánt Liga-sorozat, Lausanne (Tv: M4 Sport)
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Chartres
11.20: női 1. forduló: Csókási Gabriella–Catarina Nunes (portugál)
13.20: férfi 1. forduló: Simon Dániel–Hjalmer Mols (holland)
14.40: női 2. forduló: Chukwu Hannah–Sofia Mateos (spanyol)
18.00: férfi 2. forduló: Farkas Balázs
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó
9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok
KERÉKPÁR
15.30: Benelux körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ, KUMANOVO
19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1123 (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (karika, labda)
SALAKMOTOR
16.00: 50. Debrecen Nagydíj, Perényi Pál Salakmotor Stadion
TENISZ
US OPEN, SELEJTEZŐ
Férfi egyes, 2. forduló
20.30 után: Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin)
Női egyes, 2. forduló
17.00 után: Gálfi Dalma–Fiona Crawley (amerikai), Udvardy Panna–Manon Léonard (francia)
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM (800 ezer dollár, kemény pálya)
EGYES, 3. FORDULÓ
Benne: Fucsovics Márton–Roberto Bautista (spanyol)
WTA, MONTERREY
Női páros, 1. forduló
1.00: Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel)–Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu (grúz, román)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Minden, ami sport
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Borbola Bence, a Nemzeti Sport futballszakírója
9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég Zahovay Ádám, a flagfootball-válogatott szövetségi kapitánya és Golyán Gábor a Budapest Shamanz játékosa
16.00: Sporttörténelem: Liverpool. Újratöltve: az MTK és az Újpest meghiúsult fúziójának története
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Asszó – vívómagazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Értékeljük a Ferencváros Qarabag elleni BL-selejtezős mérkőzését, és felvezetjük az ETO Rapid elleni Konferencialiga-párharcát
19.00: Közvetítés az Észak-Macedónia–Magyarország férfi kosárlabda-vb-előselejtezőről
21.00: Interjú Szőnyi János korábbi birkózó szövetségi kapitánnyal
22.00: Interjú Tiber László korábbi labdarúgóval
22.30: Sportvilág