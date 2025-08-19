Szerdai sportműsor: Észak-Macedónia–Magyarország férfi kosárlabda-világbajnoki előselejtező

AUGUSZTUS 20., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Basel (svájci)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

ANGOL LEAGUE ONE

4. FORDULÓ

21.00: Bolton Wanderers–Reading (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA

SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ

14.00: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

19.30: Gyémánt Liga-sorozat, Lausanne (Tv: M4 Sport)

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Chartres

11.20: női 1. forduló: Csókási Gabriella–Catarina Nunes (portugál)

13.20: férfi 1. forduló: Simon Dániel–Hjalmer Mols (holland)

14.40: női 2. forduló: Chukwu Hannah–Sofia Mateos (spanyol)

18.00: férfi 2. forduló: Farkas Balázs

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó

9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

KERÉKPÁR

15.30: Benelux körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ, KUMANOVO

19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1123 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

14.00: selejtező (karika, labda)

SALAKMOTOR

16.00: 50. Debrecen Nagydíj, Perényi Pál Salakmotor Stadion

TENISZ

US OPEN, SELEJTEZŐ

Férfi egyes, 2. forduló

20.30 után: Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin)

Női egyes, 2. forduló

17.00 után: Gálfi Dalma–Fiona Crawley (amerikai), Udvardy Panna–Manon Léonard (francia)

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM (800 ezer dollár, kemény pálya)

EGYES, 3. FORDULÓ

Benne: Fucsovics Márton–Roberto Bautista (spanyol)

WTA, MONTERREY

Női páros, 1. forduló

1.00: Bondár Anna, Katarzyna Piter (magyar, lengyel)–Okszana Kalasnikova, Monica Niculescu (grúz, román)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden, ami sport

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Borbola Bence, a Nemzeti Sport futballszakírója

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég Zahovay Ádám, a flagfootball-válogatott szövetségi kapitánya és Golyán Gábor a Budapest Shamanz játékosa

16.00: Sporttörténelem: Liverpool. Újratöltve: az MTK és az Újpest meghiúsult fúziójának története

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Asszó – vívómagazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Értékeljük a Ferencváros Qarabag elleni BL-selejtezős mérkőzését, és felvezetjük az ETO Rapid elleni Konferencialiga-párharcát

19.00: Közvetítés az Észak-Macedónia–Magyarország férfi kosárlabda-vb-előselejtezőről

21.00: Interjú Szőnyi János korábbi birkózó szövetségi kapitánnyal

22.00: Interjú Tiber László korábbi labdarúgóval

22.30: Sportvilág