Kerkez Milos is bekerült az előző idény PL-csapatába a játékosok szavazatai alapján

2025.08.19. 21:45
Kerkez Milos is bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2024–2025-ös idényének legjobb csapatába a profi futballistákat tömörítő szervezet (PFA) szavazatai alapján.

Az előző idényben még a Bournemouthban szereplő Kerkez Milos végig csapata egyik legjobbja volt a védelem bal oldalán, számos szakíró is elismerően írt a teljesítményéről.

Az idény csapatába a legtöbb játékost a bajnok Liverpool adja: Mohamed Szalah mellett Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is bekerült a legjobbak közé. Az ezüstérmes Arsenalból hárman, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice vannak ott a csapatban.

A Newcastle-ből Alexander Isakot választották be a legjobb tizenegybe, míg némi meglepetésre a Nottingham Forestből ketten kaptak helyet a legjobbak között: a kapus Matz Sels mellett a támadó Chris Wood.

Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott. Mohamed Szalah lett az év játékosa.

Az év Premier League-csapata az előző idényben – a játékosok szavazatai alapján:

 

 

