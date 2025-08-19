Kerkez Milos is bekerült az előző idény PL-csapatába a játékosok szavazatai alapján

Az előző idényben még a Bournemouthban szereplő Kerkez Milos végig csapata egyik legjobbja volt a védelem bal oldalán, számos szakíró is elismerően írt a teljesítményéről.

Az idény csapatába a legtöbb játékost a bajnok Liverpool adja: Mohamed Szalah mellett Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is bekerült a legjobbak közé. Az ezüstérmes Arsenalból hárman, William Saliba, Gabriel Magalhaes és Declan Rice vannak ott a csapatban.

A Newcastle-ből Alexander Isakot választották be a legjobb tizenegybe, míg némi meglepetésre a Nottingham Forestből ketten kaptak helyet a legjobbak között: a kapus Matz Sels mellett a támadó Chris Wood.

Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott. Mohamed Szalah lett az év játékosa.

Az év Premier League-csapata az előző idényben – a játékosok szavazatai alapján: