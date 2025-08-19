Isak közleményt adott ki, szerinte a változás mindenki érdeke

Alexander Isakért sokáig versenyben volt a Liverpool, amely a sajtóértesülések szerint 110 millió fontot is ajánlott a Newcastle-nek a svéd csatár szolgálataiért, de a „szarkák” visszautasították azt. Ezt követően Isak állítólag múlt héten határozta el, hogy távozik a Newcastle-től és a Liverpoolban szeretné folytatni.

Az angliai profi futballistákat tömörítő szervezet, a PFA keddi gáláján egyedüli kitüntetett labdarúgóként Alexander Isak nem vett részt, közben pedig Instagram-történetben osztotta meg a közelmúlt eseményeivel kapcsolatos álláspontját.

„Büszke vagyok arra, hogy a profi kollégáim elismerték, hogy helyen van a Premier League 2024–2025-ös álomcsapatában. Mindenekelőtt szeretném megköszönni csapattársaimnak és mindenkinek a Newcastle-nél, hogy végig támogattak az utamon. Most nem vagyok jelen az ünnepségen, mert nem éreztem helyesnek, hogy ott legyek. Sokáig csendben maradtam, míg mások beszéltek. A hallgatásom lehetővé tette, hogy az emberek a saját verziójukat erőltessék az eseményekről, annak ellenére, hogy tudják, ez nem tükrözi azt, amit valóban mondtak és amiben zárt ajtók mögött megállapodtak. A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Most úgy tenni, mintha ezek a problémák csak most merülnének fel, félrevezető. Amikor az ígéreteket megszegik és elveszik a bizalom, a kapcsolat nem folytatódhat. Itt tartanak most a dolgok, és a változás mindenki érdekét szolgálja, nem csak az enyémet” – írta Instagram-történetében Alexander Isak.