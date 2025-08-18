Keddi sportműsor: Ferencváros–Qarabag a BL-főtábláért

AUGUSZTUS 19., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport2)

21.00: Rangers FC (skót)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO

4. FORDULÓ

21.00: Walsall–Grimsby Town (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA

SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ

14.00: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1122 (Tv: Sport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

17.00: férfi és női egyes, selejtező

ÚSZÁS

17.00: ifjúsági világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Megrendezték az első robotolimpiát

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Novotny Zoltán labdarúgó-válogatottunk első 1001 mérkőzéséhez fűződő emlékeiről beszél

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: A stúdióban Busa Andrea kick-boxos, aki aranyérmet nyert a Csengtuban megrendezett világjátékokon

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Gyenge Balázs

17.00: Knézy Jenő kedden lenne 81 éves – legemlékezetesebb közvetítéseiből idézünk

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Borbola Bencét, a Nemzeti Sport futballszakíróját hívjuk az FTC–Qarabag BL-selejtezős párharccal kapcsolatban

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Interjú a vívó Szatmári Andrással

19.00: Beszélgetés a sportlövő Major Veronikával

19.30: Aktualitások, napi hírek

20.00: Interjú a kick-boxos Busa Andreával. A Hazafutás legjobb pillanatai

20.30: A Ferencváros eddigi útja a Bajnokok Ligájában

21.00: A stúdióban Bene Ferenc, a téma a Ferencváros BL-selejtezős mérkőzése

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág Jó Andrással