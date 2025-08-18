Keddi sportműsor: Ferencváros–Qarabag a BL-főtábláért

AUGUSZTUS 19., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport2)
21.00: Rangers FC (skót)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
ANGOL LEAGUE TWO
4. FORDULÓ
21.00: Walsall–Grimsby Town (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1122 (Tv: Sport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
17.00: férfi és női egyes, selejtező
ÚSZÁS
17.00: ifjúsági világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Megrendezték az első robotolimpiát
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Novotny Zoltán labdarúgó-válogatottunk első 1001 mérkőzéséhez fűződő emlékeiről beszél
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: A stúdióban Busa Andrea kick-boxos, aki aranyérmet nyert a Csengtuban megrendezett világjátékokon
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Gyenge Balázs
17.00: Knézy Jenő kedden lenne 81 éves – legemlékezetesebb közvetítéseiből idézünk
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Borbola Bencét, a Nemzeti Sport futballszakíróját hívjuk az FTC–Qarabag BL-selejtezős párharccal kapcsolatban
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Interjú a vívó Szatmári Andrással
19.00: Beszélgetés a sportlövő Major Veronikával
19.30: Aktualitások, napi hírek
20.00: Interjú a kick-boxos Busa Andreával. A Hazafutás legjobb pillanatai
20.30: A Ferencváros eddigi útja a Bajnokok Ligájában
21.00: A stúdióban Bene Ferenc, a téma a Ferencváros BL-selejtezős mérkőzése
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág Jó Andrással