Visszavonult az ötszörös All Star-játékos, John Wall

2025.08.19. 20:36
John Wall bejelentette a visszavonulását (Fotó: Getty Images)
Két éve nem lépett pályára, hivatalosan viszont csak most jelentette be visszavonulását John Wall, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) korábbi kiválósága.

John Wall a 2010-es draft első választottjaként került az NBA-be, karrierje jelentős részét a Washington Wizardsban töltötte (szerepelt a Houston Rocketsben és a Los Angeles Clippersben is), legjobb idényében, a 2016–17-es évadban 23.1 pont és 10.7 assziszt volt az átlaga, 2014-ben zsákolóbajnok is volt.

Az NBA-ben 11 évadot lehúzó 34 éves irányító egész pályafutása során bajlódott a sérülésekkel, utolsó hat szezonjában alig a meccsek felén lépett csak pályára, az előző két idényben már egyáltalán nem játszott.

 

