Juhász Dorkának kihívásra volt szüksége a Schio után

2025.08.15. 16:38
Juhász Dorka két szép évet töltött a Schiónál (Fotó: Imago)
A magyar válogatott kosárlabdázó évek óta most először vett ki hosszabb pihenőt egy nyáron, így volt lehetősége felkészülni az előtte álló kihívásokra. A 25 éves center a következő idényben a török Galatasaraynál kosárlabdázik majd. A Schióval olasz bajnok Juhász a Nemzeti Sportrádiónak beszélt a klubváltásról, a nyári pihenőjéről, az amerikai életről és a válogatottról is.

Juhász Dorka az előző két évet végigdolgozta a WNBA-ben, ezért az idei tengerentúli szezont kihagyta, azzal, hogy kicsit pihenni tudjon.

„Úgy érzem, nagyon jól döntöttem, amikor így határoztam és ezt igazán csak most kezdem érezni, amikor újra elkezdtem az edzéséket és az alapozást. Motiváltabbnak érzem magam, annyira jó volt visszatérni a csarnokba. Szerencsére ezzel a kis pihenéssel arra is jutott időm, hogy a kisebb sérüléseimet is rendbe hozzam” – mondta Juhász, akinek új klubjánál, a Galatasaraynál már elkezdődött a felkészülés a török játékosokkal, ám a légiósok, így Juhász is csak szeptember 1-étől csatlakozik, bár már augusztus utolsó napjaiban kiutazik Törökországba.

Juhász olasz bajnokként és kupagyőztesként távozott a Schiótól, s beszélt ennek a hátteréről is.

„Nem volt egyszerű elköszönnöm, de azt hiszem, hogy a profi világ részét képezi a játékosok és az edzők vándorlása. Az idény végéig egyébként nem foglalkoztam vele, hogy mi lesz velem, próbáltam a csapatra koncentrálni, hogy végre a második évemben összejöjjön a bajnoki cím. Ez sikerült és az idény végén úgy éreztem, elértem, amit szerettem volna. Nagyon jó két évet töltöttem a csapatnál, kicsit visszaszoktam az európai kosárlabdába, de úgy éreztem, itt a váltás ideje. Egy kicsit ki akartam kerülni a komfortzónámból, és újra egy olyan bajnokságba menni, ahol alapból nem egyszerű a külföldi játékosok helyzete, mert sokan vannak és nagy a verseny a játékpercekért a többi légióssal. Kihívás lesz és azt gondolom, hogy pont erre van most szükségem” – árulta el Juhász.

A teljes beszélgetés ide kattintva meghallgatható.

 

