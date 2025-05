Ez csúnya volt, tízzel kaptunk ki a vb-ezüstérmestől

ELIT JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 10–0 (2–0, 3–0, 5–0)

Herning, Jyske Bank Boxen, 2846 néző. Vezette: Brander (finn), Ofner (osztrák) – Beresford (brit), Briganti (amerikai)

SVÁJC: Genoni – Kukan (1), Berni / Glauser 1 (1), Moser 1 (3) / Fora (1), Marti (2) / Egli 2 (1) – Fiala 1 (2), Meier 2 (2), Moy (2)/ Riat, Hofman, Jager (1) / Knak (1), Schmid (1), Bertschy / Ambühl 3, Baechler (1). Szövetségi kapitány: Patrick Fischer

MAGYARORSZÁG: Vay – Horváth M., Garát /Hadobás, Ortenszky / Szabó B., Szathmáry / Tornyai – Szongoth, Hári, Galló / Papp K., Erdély, Vincze P. / Mihalik, Nagy K. Horváth B. / Németh K., Ambrus, Mihály Á. / Laskawy. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Gól: Ambühl (05:44 – Egli, Moser, 1–0), Meier (07:25 – Kukan, 2–0), Egli (31:57 – Glauser, Fiala, 3–0), Meier (33:24 – Moy, Fiala, 4–0), Moser (35:21 – Baechler, Meier, 5–0), Egli (50:03 – Moser, Meier, 6–0), Ambühl (50:51 – Schmid, Marti,7–0), Glauser (54:49 – Jager, Knak, 8–0), Ambühl (58:53 –Fora, Moser, 9–0), Fiala (59:20 – Moy, Marti, 10–0)

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

ÖSSZEFOGLALÓ

Mint egy falat kenyér, úgy kellett a magyar férfi jégkorong-válogatottnak a szombati pihenőnap, hiszen a játékosokon Dánia ellen már nem lehetett nem észre venni a mentális és fizikai fáradtságot, de nem is csoda, hiszen múlt péntekig hét nap alatt öt mérkőzést játszottak a vb kezdete óta. Azzal mindenki tisztában volt, hogy a vasárnapi, Svájc elleni mérkőzésen is csak akkor lehet esélye Magyarországnak a tisztes helytállásra, ha saját maga legjobb teljesítményét nyújtja, hiszen a tavalyi világbajnoki döntős a legerősebb csapatok közé tartozik Herningben is. Sőt, a svájciak csak Csehországtól – a címvédőtől – kaptak ki egyelőre a vb-n, tőle is csak hosszabbításban, ráadásul a B jelű nyolcas legjobban védekező csapata, a mieink elleni találkozót megelőzően mindössze nyolc gólt kapott, ami a legkevesebb volt a csoportban.

A kezdő összeállítást böngészve kicsit az volt az ember érzése – talán nem alaptalanul –, hogy mindkét együttes már a következő, vagy (amelyiknek lesz) a már azutáni összecsapására összpontosít. A magyar válogatottban Terbócs István, Nilsson Henrik és Bálizs Bence is pihenőt kapott a hétfői, norvégok elleni párharc előtt, de a svájciak egyik legeredményesebb csatára a vb-n, Sven Andrighetto és az első számú csapatkapitánya, Nico Hischier sem öltözött be.

Persze egy olyan erősségű csapat, mint a svájci, négy teljes sor nélkül is verseny- és ütőképes. Nem is kellett több, mint 14 másodperc, hogy feljegyezhessük az első Vay Ádám-védést. Beszorultunk a védőharmadba, és többször eredménytelenül próbáltuk átlőni a kék vonalon a korongot, sőt Andrea Glauser a kapuvasat is eltalálta, mielőtt a 6. percben először kerültünk veszélyes helyzetbe. Akkor Mihalik András szerzett korongot hatékony letámadása után, de jó ütemű cselét követően kisodródott, és nem tudta kapura tenni a pakott. Nem sokkal később a svájciak megszerezték a vezetést, a magyar kapu mögül visszatett korongot lőtt el kapásból Dominik Egli, a centerező Andres Ambuhl pedig annyira ért bele a lövésbe, amennyire kellett, hogy Vay Ádám tehetetlen legyen.

Hiába 28 éves átlagéletkorú csapat a svájci, nagy volt a javára a sebességbeli különbség, eredményesen gátolta meg az ellentámadásainkat, és a 8. percben már kettővel vezetett. Éppen kifelé korcsolyáztunk a harmadból, néhány svájci támadóval egyetemben, mikor Timo Meier váratlanul a kapunk felé fordult, nagyszerű passzt kapott, és mint kés a vajon, úgy korcsolyázott el egészen a mieink kapujáig, szélvészgyors cselével pedig Vay eszén és reflexein is túl járt. Pedig a magyar kapus később megmutatta, hogy azért nem lassú a reakcióideje, Kevin Fiala fordulásból próbálta meglepni, de a hatalmas termetű kapus nagyszerűen reagált a lövésre. Némi zavart Hári János, Tornyai Gábor és Szongoth Domán révén okoztunk a svájci kapu előtt, de három statisztikába bekerülő kapura lövésünkből egyik sem volt igazán veszélyes az első harmadban. A játékrész végén ráadásul Mihály Ákost küldték le a büntetőpadra magas botért, az emberhátrányt azonban megúsztuk.

A második húsz perc legelején Galló Vilmos ütötte rá a svájci kapu mögül Leonardo Genonira a korongot, de az nem a kapu felé pattant. Ennél sokkal több veszélyt ebben a játékrészben nem is nagyon tudtunk kialakítani, viszont a svájciak is kevésbé tűntek élesnek, mint a meccs elején. Sokáig leginkább a mezőnyjáték dominált, még akkor sem igazán nőtt fölénk az ellenfél, amikor Laskawy Ferenc a büntetőpadot melegítette két percig. Magához képest Svájc sem játszott jól, és azért egy kaput eltévesztő, de nagy erejű Szabó Bence-lövéssel jeleztük, nem teljesen engedtük el a párharcot. Ambrus Gergőt viszont egy időre el kellett, mert szerencsétlenül találta el egy korong az arcát, vérző orral ült ki a kispadra. Aztán Egli eresztett el lövést messziről, és Vay kilátását Garát Zsombor takarta annyira, hogy a magyar kapus csak a megérzéseire hagyatkozhasson azzal kapcsolatban, hova emeli fel a lepkés kezét, ezúttal azonban nem háríthatott. A gól érezhetően újra meghozta a svájciak játékkedvét, nem sokkal később ismét betaláltak, Tyler Moy jobbról érkező lövése csorgott át Vay lába között, a gazdátlan pakkra pedig Meier csapott le, és az üres kapuba kotorta. Még a második dudaszó előtt ötgólosra növelte a különbséget a rivális, Janis Moser lőtt nagy erővel elképesztően pontosan helyezett gólt.

A harmadik harmad magyar emberelőnnyel indult, aminek legszebb jelenete egy Gallóra kijátszott akció volt, de a csatár lövése után nem született meg a mieink szépítő gólja. Vincze Péter bombája pedig elkerülte a kaput. Az elpuskázott helyzeteket góllal büntették meg a svájciak, csakhogy a kapus akadályozása miatt ezt a találatot a bírók érvénytelenítették. Néhány perccel később viszont Egli második gólját viszont már megadták, ahogy Ambuhl találatát is. A vége meglehetősen csúnya lett, 10–0-ra nyert Svájc, hétfőn ennél sokkal több kell a magyar válogatottól, ha saját erőből szeretné biztossá tenni bennmaradását az elitben.