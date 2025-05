Jégkorong-vb: a németek Norvégiát is legyőzve csoportunk élére álltak

A magyar válogatott csoportjában a mieinket nyitásként szombaton 6–0-ra elpáholó Németország azzal a tudattal lépett pályára Norvégia ellen, hogy győzelmével a csoportból egyedüliként maradna százszázalékos, és a csoport élére ugrana. Nos, Joshua Samanskiék minden további nélkül érvényesítették a papírformát, az első két harmad után 4–1-re vezettek, így az is belefért nekik, hogy az utolsó 20 percre átadják a kezdeményezést a norvégoknak, akik hamar szépítettek, ám közelebb zárkózni már nem tudtak, végül Frederik Tiffels üres kapus góljával állította be az 5–2-es végeredményt.

Az A-csoport korai meccsén is hét gól esett, ráadásul Stockholmban is 5–2 lett a találkozó vége, mégis egészen másképpen alakult a lett–szlovén összecsapás. Az első 20 percben például nem esett gól, ehhez képest a másodikban hat is. A vezetést a szlovénok szerezték meg, majd amikor a harmadból 8:50 perc játékidő telt el, beindult az őrület. Először egyenlítettek a lettek, majd 12:02-kor és 12:23-kor is betaláltak, amire 12:54-kor válaszoltak a szlovénok – három gól 52 másodperc alatt. A 4:55 perces gólzuhatagnak a negyedik lett találat vetett véget, amikor 13:45 perc telt el a harmadból. Ezzel tulajdonképpen a mérkőzés érdemi része véget is ért, az 5–2-es végeredményt jelentő lett gól már a harmadik felvonásban esett.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (STOCKHOLM)

Lettország–Szlovénia 5–2 (0–0, 4–2, 1–0)

KÉSŐBB

20.20: Kanada–Franciaország

B-CSOPROT (HERNING)

Németország–Norvégia 5–2 (2–1, 2–0, 1–1)

KÉSŐBB

20.20: Kazahsztán–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!