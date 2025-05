Az amerikai válogatott a harmadik harmadban ledózerolta a cseheket

Fordulatokban gazdag mérkőzést hozott a mieink csoportjának utolsó előtti mérkőzése: az első harmad egyetlen gólját az amerikaiak szerezték, a másodikban viszont a csehek két gólt szerezve fordítottak, a záró felvonásban pedig már csak a tengerentúliak találtak be. Frank Nazar duplája után Logan Cooley lőtt szerencsés gólt, az 5–2-es végeredményt az üres kapuba a saját harmadából betaláló Andrew Peeke állította be. Az amerikaiak szinte végig fölényben játszottak, még az elvesztett második felvonásban is, ráadásul minden helyzetből lőttek, összesen 56 alkalommal találták el a kaput.

A másik délutáni mérkőzésen Finnország az első két harmadban egy-egy gólt ütve meglépett 2–0-ra – a negyeddöntőről már biztosan lemaradó szlovákoknak még az első harmadban volt egy meg nem adott gólja, Robert Lantosi találatát vonták vissza a bírók videózás után. A Ceske Budejovicénél szereplő csatár öt perccel a vége előtt egy emberelőnyös góllal vigasztalódhatott ugyan, ám az egyenlítés már nem jött össze a szlovákoknak, akik így vereséggel és a 11. helyen zárták a tornát.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT (STOCKHOLM)

Finnország–Szlovákia 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Lettország–Ausztria 1–6 (0–1, 1–2, 0–3)

KÉSŐBB

20.20: Kanada–Svédország (Tv: Sport1)

A CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svédország 6 6 – – – 25–3 +22 18 2. Finnország 7 4 2 – 1 22–10 +12 16 3. Kanada 6 5 – 1 – 29–4 +25 16 4. Ausztria 7 2 2 – 3 21–18 +3 10 5. Lettország 7 3 – – 4 17–25 –8 9 6. Szlovákia 7 2 – 1 4 9–24 –15 7 7. Szlovénia 7 1 – 1 5 9–29 –20 4 8. Franciaország 7 – – 1 6 8–27 –19 1 Az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (HERNING)

Csehország–Egyesült Államok 2–5 (0–1, 2–0, 0–4)

Svájc–Kazahsztán 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

KÉSŐBB

20.20: Németország–Dánia