Piros Zsombor bejutott a második fordulóba a US Open selejtezőjében

A világranglista 156. helyén álló Piros Zsombor az első játszmában kétszer is brékelőnyben volt, ám 5:2-ről nem tudta lezárni a szettet, majd Arthur Bouquier (220.) egyenlítése után már hozta a szervagémjét, ezt követően pedig a harmadik bréklabdáját kihasználva előnybe került. A magyar teniszező a második szettet (amelyben egy brékváltás volt) rövidítésben hozta, a tie-breaket magabiztosan megnyerve a szűk másfél órán át tartó mérkőzésen.

A selejtező második fordulójában Piros ellenfele az amerikai Jack Kennedyt két játszmában legyőző argentin Thiago Agustín (117.) lesz.

A főtáblához három mérkőzést kell megnyerni.

Egyesben Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián, míg párosban Babos Tímea biztosan ott lesz a jövő hétfőn kezdődő idei negyedik, egyben utolsó Grand Slam-versenyen.

A selejtezőben Gálfi Dalma, Udvardy Panna is továbbjutott az első fordulóból.

US OPEN, NEW YORK (90 millió dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Piros Zsombor–Arthur Bouquier (francia) 7:5, 7:6 (7–2)