Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor bejutott a második fordulóba a US Open selejtezőjében

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.19. 22:00
null
Piros Zsombor (Fotó: Földi Imre)
Címkék
tenisz US Open Piros Zsombor
Piros Zsombor bejutott a második fordulóba a US Open selejtezőjében, miután két szettben legyőzte a francia Arthur Bouquier-t.

 

A világranglista 156. helyén álló Piros Zsombor az első játszmában kétszer is brékelőnyben volt, ám 5:2-ről nem tudta lezárni a szettet, majd Arthur Bouquier (220.) egyenlítése után már hozta a szervagémjét, ezt követően pedig a harmadik bréklabdáját kihasználva előnybe került. A magyar teniszező a második szettet (amelyben egy brékváltás volt) rövidítésben hozta, a tie-breaket magabiztosan megnyerve a szűk másfél órán át tartó mérkőzésen.

A selejtező második fordulójában Piros ellenfele az amerikai Jack Kennedyt két játszmában legyőző argentin Thiago Agustín (117.) lesz.

A főtáblához három mérkőzést kell megnyerni.

Egyesben Bondár Anna, Fucsovics Márton és Marozsán Fábián, míg párosban Babos Tímea biztosan ott lesz a jövő hétfőn kezdődő idei negyedik, egyben utolsó Grand Slam-versenyen.

A selejtezőben Gálfi Dalma, Udvardy Panna is továbbjutott az első fordulóból.

US OPEN, NEW YORK (90 millió dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
Piros Zsombor–Arthur Bouquier (francia) 7:5, 7:6 (7–2)

 

tenisz US Open Piros Zsombor
Legfrissebb hírek

Bravúr! Fucsovics legyőzte a második kiemeltet Winston-Salemben

Tenisz
1 órája

Bondár nagy csatában kikapott a monterreyi tenisztorna első fordulójában

Tenisz
15 órája

US Open: sikerrel vették a magyar hölgyek az első selejtezőkört

Tenisz
2025.08.18. 18:33

Bondár sokat rontott a világranglistán

Tenisz
2025.08.18. 09:55

Swiatek a négy között, kiesett a címvédő Szabalenka Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.15. 21:35

Bardóczky Kornél megnevezte, kik készülhetnek az osztrákok elleni Dk-párharcra

Tenisz
2025.08.14. 16:05

Venus Williams szabadkártyát kapott a US Openre

Tenisz
2025.08.13. 17:52

Dimitrov kihagyja a US Opent

Tenisz
2025.08.13. 15:06
Ezek is érdekelhetik