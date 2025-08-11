Bánhidi Ákos: Talán megérdemeljük a türelmet

Dél-Koreában járt Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazati igazgatója, a korábban a rövid pályás gyorskorcsolyázók vezetőedzőjeként megismert szakember. Bánhidi Ákos neve összeforrott a honi sportág sikeréveivel – az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki (arany)érmek sokaságával.

Dél-Koreában járt, mégpedig azért, hogy az olimpia előtti rendkívül fontos időszak előtt megnézze, honosított korcsolyázóink, a nagypályán dél-koreaiként három ötkarikás érmet szerző Kim Minseokot és a short track csapat remélhetőleg meghatározó alakjává érő Moon Wonjunt.

„Világsztárként szoktam emlegetni Kimet, nem véletlenül, hiszen valóban az, első ázsiaiként szerzett nagypályán olimpiai érmet, amúgy mindössze tizennyolc évesen, s továbbra is kiváló gyorskorcsolyázónak számít – mondta el Bánhidi Ákos. – Nem szégyenkezem amiatt, hogy honosítottunk egy külföldi korcsolyázót, negyvenéves pályafutásom során ilyenre nem volt példa, ezúttal igen: magasan pattogó labdát csaptunk le akkor, amikor Kim eltiltása idején lehetőséget adtunk neki. A történetet sokan ismerik: egy ünneplés során megivott két sört, és eltiltották ittas vezetés miatt. Az eltiltás idején nem is edzhetett, így kerültünk mi képbe, Kim pedig elképesztő edzésmunkát végez annak érdekében, hogy nekünk is, és szeretett hazájának is bizonyítson.”

Kim Minseok nagyon elszánt, sokat dolgozik (hogy külföldön teszi, abban nincs semmi különös, hiszen sajnos Magyarország ebben a sportágban infrastruktúrával és lehetőségekkel nem rendelkezik) – Bánhidi Ákos elmondása szerint az 1000 és 1500 méter mellett a tömegrajtos verseny kapcsán is célba veszi a kvótaszerzést.

Moon Wonjun felkészülése is jól halad – esetében döntő jelentőségű lépés lehet, hogy felismerték a magyar edzők és a válogatott segítő stáb, hogy ő, távol a hazájától nem feltétlenül találja fel magát, így aztán ő is Dél-Koreában készül egy nagyon erős csapattal, de természetesen edz majd a magyar társakkal is: „Az összeszokottságra szükség van, lesz lehetősége gyakorolnia a társakkal, de fontos az is, hogy nagyon erős legyen, márpedig ezt ő Dél-Koreában érheti el leginkább, hiszen ahhoz a típusú edzésmunkához szokott.”

Moon Wonjun szeptember elején Magyarországon lesz, hiszen a hónap első hétvégéjén kerül sor egy tesztversenyre – ezzel párhuzamosan pedig a viadal a május óta a Gyakorló Jégcsarnokban, s a mieinkkel együtt készülő belga együttes válogatója is lesz.

Bánhidi Ákos természetesen a csapatot ért legnagyobb veszteségről is beszélt: mint ismert, Jászapáti Petra három héttel ezelőtt keresztszalag-szakadást szenvedett, így ő biztosan nem lehet ott a februári téli olimpián, Milánóban.

„Sok traumát kellett már kihevernem, de ez a legfájóbbak között van – nyilatkozta Bánhidi Ákos. – Nem hiszem, hogy nagyobb baj érhetett volna minket, mint ez. Petra egyéniben is esélyesnek számított, és a váltó meghatározó embere is ő volt. Borzasztóan sajnálom őt. Elsősorban őt, aztán magunkat is. Amellett, hogy Petrának minden segítséget megadunk a felépüléséhez, a többieknek, és nekünk, edzőknek előre kell néznünk, és becsülettel, kemény kell dolgozni továbbra is a felkészülés során.”

Bánhidi Ákos leszögezte: ez a sportág már bizonyított. Sokszor és éppen eleget, s itt nem csak a Liu testvérek idején átélt temérdek sikerre kell gondolni, hiszen előttük is összegyűjtött már jó néhány érmet a világversenyekről a magyar válogatott, és a távozásuk óta is születtek szép eredmények.

„Ez a sportág kiemelkedőt nyújtott, és nemcsak az elmúlt tíz évben, hanem nagyobb időintervallumot is átfogva – jegyezte meg Bánhidi Ákos. – Ha éppen nem korcsolyázik nálunk egyetlen Liu sem, ha lesérül Jászapáti Petra, így netán csökkentek az éremszerzési esélyeink az olimpián, azt senki sem tudhatja, mit főz ki ez a műhely egy év múlva. Ha a változások miatt elfordulnának tőlünk a támogatóink, ez a sikeres műhely megszűnne… Talán megérdemeljük, hogy türelmet, megértést kapjunk ebben a kétségkívül nehéz időszakban.”

Ebben a nehéz időszakban kell nagyot dobnia a sportágnak októberben és novemberben: a négy kvalifikációs viadal (kétszer Montreal a házigazda, majd a mezőny Gdanskba, aztán Dordrechtbe költözik) dönt ugyanis arról, kik lehetnek ott a milánói olimpián.

Bánhidi Ákos úgy véli, a női váltó kvótaszerzésére Jászapáti Petra nélkül is reális esély van, mellette a távonkénti maximális három-három indulási jog kapcsán is van ok a bizakodásra („Lesz-lehet olyan táv, ahol három kvótát is szerezhetünk, de van olyan is, ahol a kettőt reálisabbnak vélem.”), a férfiaknál sem feltétlenül esélytelen erre a váltó (pláne, ha egy megerősödött Moon Wonjunt kapunk vissza), és persze egyéniben is minél több „csipegetni való” a cél.