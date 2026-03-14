Ligue 1: pont nélkül maradt a Lens az újonc otthonában, nem tudta megelőzni a PSG-t
A hazaiak gólzsákja, Bamba Dieng egy szöglet után korán vezetést szerzett a Lorient-nak – ez volt a hetedik gólja ebben a bajnoki kiírásban –, ezt Odsonne Édouard a második félidő elején szép lövéssel még megválaszolta.
A második játékrész derekán a vendégtábor tűzijátékozása miatt rövid ideig állt a játék, ez éppenséggel a Lensnak jött rosszul, mert az újrakezdés után a Lorient volt figyelmesebb, és az egy perccel korábban becserélt Aiyegun Tosin berúgta a később győzelmet érő gólt.
A Lorient továbbra is remekel, ötös veretlenségi sorozatban van, a Lens viszont elszalasztotta a lehetőséget, hogy visszavegye a tabella első helyét a PSG-től.
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)
Később
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
Pénteken játszották
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.
Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille
|1. Paris SG
25
18
3
4
54–22
+32
57
|2. Lens
26
18
2
6
49–23
+26
56
|3. Marseille
26
15
4
7
50–32
+18
49
|4. Lyon
25
14
4
7
39–27
+12
46
|5. Rennes
25
12
7
6
42–35
+7
43
|6. Lille
25
12
5
8
38–32
+6
41
|7. Monaco
25
12
4
9
43–37
+6
40
|8. Lorient
26
9
10
7
37–40
–3
37
|9. Strasbourg
25
10
6
9
40–31
+9
36
|10. Brest
25
10
6
9
34–34
0
36
|11. Angers
25
9
5
11
23–30
–7
32
|12. Toulouse
25
8
7
10
33–29
+4
31
|13. Paris FC
25
6
9
10
28–38
–10
27
|14. Le Havre
25
6
8
11
20–32
–12
26
|15. Nice
25
6
6
13
30–47
–17
24
|16. Auxerre
26
4
7
15
19–36
–17
19
|17. Nantes
25
4
5
16
22–42
–20
17
|18. Metz
25
3
4
18
22–56
–34
13