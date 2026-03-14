Ligue 1: pont nélkül maradt a Lens az újonc otthonában, nem tudta megelőzni a PSG-t

K. Zs.K. Zs.
2026.03.14. 19:12
Bamba Dieng (12, Lorient) berúgta az első gólt, kezdődhet az ünneplés (Fotó: AFP)
Brest Lens Ligue 1 Monaco Lorient
Az újonc Lorient meglepte a Lenst: a bretonok hazai pályán 2–1-re legyőzték a bajnoki címért harcoló sárga-pirosakat a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 26. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak gólzsákja, Bamba Dieng egy szöglet után korán vezetést szerzett a Lorient-nak – ez volt a hetedik gólja ebben a bajnoki kiírásban –, ezt Odsonne Édouard a második félidő elején szép lövéssel még megválaszolta.

A második játékrész derekán a vendégtábor tűzijátékozása miatt rövid ideig állt a játék, ez éppenséggel a Lensnak jött rosszul, mert az újrakezdés után a Lorient volt figyelmesebb, és az egy perccel korábban becserélt Aiyegun Tosin berúgta a később győzelmet érő gólt.

A Lorient továbbra is remekel, ötös veretlenségi sorozatban van, a Lens viszont elszalasztotta a lehetőséget, hogy visszavegye a tabella első helyét a PSG-től.

FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)
Később
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
Pénteken játszották
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.

Francia labdarúgás
21 órája

Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille

A Vélodrome elégedetlen közönsége nem erőltette a drukkolást, de a végén volt mit ünnepelnie.

 

  1. Paris SG

25

18

3

4

54–22

+32 

57 

  2. Lens

26

18

2

6

49–23

+26 

56 

  3. Marseille

26

15

4

7

50–32

+18 

49 

  4. Lyon

25

14

4

7

39–27

+12 

46 

  5. Rennes

25

12

7

6

42–35

+7 

43 

  6. Lille

25

12

5

8

38–32

+6 

41 

  7. Monaco

25

12

4

9

43–37

+6 

40 

  8. Lorient

26

9

10

7

37–40

–3 

37 

  9. Strasbourg

25

10

6

9

40–31

+9 

36 

10. Brest

25

10

6

9

34–34

36 

11. Angers

25

9

5

11

23–30

–7 

32 

12. Toulouse

25

8

7

10

33–29

+4 

31 

13. Paris FC

25

6

9

10

28–38

–10 

27 

14. Le Havre

25

6

8

11

20–32

–12 

26 

15. Nice

25

6

6

13

30–47

–17 

24 

16. Auxerre

26

4

7

15

19–36

–17 

19 

17. Nantes

25

4

5

16

22–42

–20 

17 

18. Metz

25

3

4

18

22–56

–34 

13 

 

Ligue 1: Guiri megint lecsapott, sorozatban harmadszor nyert a Marseille

Francia labdarúgás
21 órája

73 éves edző ül le a Nantes kispadjára

Francia labdarúgás
2026.03.10. 22:18

A Lens kihasználta a PSG pénteki botlását, a Lyon a 96. percben mentett pontot

Francia labdarúgás
2026.03.08. 22:46

Greenwood góljával nyert Toulouse-ban a Marseille

Francia labdarúgás
2026.03.07. 23:06

Legyőzve a PSG – ami a BL-ben nem sikerült a Monacónak, az a bajnokságban igen

Francia labdarúgás
2026.03.06. 22:46

Utolsóként a Lens jutott a legjobb négy közé a Francia Kupában

Francia labdarúgás
2026.03.05. 23:46

Ligue 1: Aubameyang duplázott, a Marseille a hosszabbításban gyűrte le Lyont

Francia labdarúgás
2026.03.01. 22:54

A kihagyott tizenegyes is belefért a PSG-nek, négypontosra nőtt az előnye a tabella élén

Francia labdarúgás
2026.02.28. 23:12
