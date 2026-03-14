Ligue 1: pont nélkül maradt a Lens az újonc otthonában, nem tudta megelőzni a PSG-t

A hazaiak gólzsákja, Bamba Dieng egy szöglet után korán vezetést szerzett a Lorient-nak – ez volt a hetedik gólja ebben a bajnoki kiírásban –, ezt Odsonne Édouard a második félidő elején szép lövéssel még megválaszolta.

A második játékrész derekán a vendégtábor tűzijátékozása miatt rövid ideig állt a játék, ez éppenséggel a Lensnak jött rosszul, mert az újrakezdés után a Lorient volt figyelmesebb, és az egy perccel korábban becserélt Aiyegun Tosin berúgta a később győzelmet érő gólt.

A Lorient továbbra is remekel, ötös veretlenségi sorozatban van, a Lens viszont elszalasztotta a lehetőséget, hogy visszavegye a tabella első helyét a PSG-től.

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)

Később

19.00: Angers–Nice

21.05: Monaco–Brest

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Strasbourg–Paris FC

17.15: Le Havre–Lyon

17.15: Metz–Toulouse

20.45: Rennes–Lille

Pénteken játszották

Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)

A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.