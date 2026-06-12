Angliában elsőre megbukott, újra a francia élvonalban vállalt állást Will Still

Will Still két idényre írt alá az Auxerre-nek, amely nagy hajrával harcolta ki a bennmaradást az előző idényben. Az eddigi vezetőedző, Christophe Pelissier belső konfliktusok miatt távozott a klubtól.

A belga és brit állampolgárságú Still – aki Football Manager-játékosból képezte magát edzővé – 2022-ben idény közben vette át a Reims irányítását; a csapat sorozatban 19 bajnoki mérkőzésen veretlen maradt, amivel új francia rekordot állított fel.

A második reimsi idénye már nem sikerült ilyen jól – Still 2024 májusában távozott –, következett egy közepes év a Lens élén, majd egy néhány hónapig tartó, kifejezetten rossz, elbocsátással végződő időszak az angol második ligás Southampton vezetőedzőjeként. Tavaly november óta nem volt csapata.



