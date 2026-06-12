Nemzeti Sportrádió

Angliában elsőre megbukott, újra a francia élvonalban vállalt állást Will Still

K. Zs.K. Zs.
2026.06.12. 14:20
null
Will Still már a harmadik francia élvonalbeli klubnál kap vezetőedzői állást (Fotó: AFP)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Will Still
Will Still lett az Auxerre vezetőedzője – derült ki a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő klub pénteki bejelentéséből.

Will Still két idényre írt alá az Auxerre-nek, amely nagy hajrával harcolta ki a bennmaradást az előző idényben. Az eddigi vezetőedző, Christophe Pelissier belső konfliktusok miatt távozott a klubtól.

A belga és brit állampolgárságú Still – aki Football Manager-játékosból képezte magát edzővé – 2022-ben idény közben vette át a Reims irányítását; a csapat sorozatban 19 bajnoki mérkőzésen veretlen maradt, amivel új francia rekordot állított fel.

A második reimsi idénye már nem sikerült ilyen jól – Still 2024 májusában távozott –, következett egy közepes év a Lens élén, majd egy néhány hónapig tartó, kifejezetten rossz, elbocsátással végződő időszak az angol második ligás Southampton vezetőedzőjeként. Tavaly november óta nem volt csapata.


 

 

Auxerre Ligue 1 Will Still
Legfrissebb hírek

„Az utolsó tánc, ahogyan mondani szokták” – Giroud hosszabbított Lille-ben

Francia labdarúgás
2026.06.09. 13:13

Az angol Premier League-be tart a francia sikeredző

Francia labdarúgás
2026.06.03. 13:35

BL-induló csapatnál folytatja Carlo Ancelotti fia

Francia labdarúgás
2026.06.01. 13:53

Zárt kapus meccsen őrizte meg francia élvonalbeli tagságát a Nice

Francia labdarúgás
2026.05.29. 22:50

Filipe Luís veheti át az AS Monacónál a „karmesteri pálcát” – sajtóhír

Francia labdarúgás
2026.05.28. 10:41

Kevés helyzet után gól nélküli döntetlen a francia osztályozó odavágóján

Francia labdarúgás
2026.05.26. 23:01

Hírt adott Dembélé állapotáról a PSG – nem tűnik súlyosnak az aranylabdás támadó sérülése

Francia labdarúgás
2026.05.18. 18:13

Csata a berohanó ultrákkal – nem így képzelte a búcsút a Nantes klublegendája

Francia labdarúgás
2026.05.18. 11:09
Ezek is érdekelhetik