Greenwood góljával nyert Toulouse-ban a Marseille
A Marseille a Toulouse-t, az Angers a Nantes-ot verte 1–0-ra, míg az Auxerre gól nélküli döntetlent játszott a Strasbourggal a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 25. fordulójának szombati játéknapján.
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nantes–Angers 0–1 (Sbai 52.)
Auxerre–Strasbourg 0–0
Toulouse–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 18.)
Pénteken játszották
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)
Vasárnap játsszák
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|25
|18
|3
|4
|54–22
|+32
|57
|2. Lens
|24
|17
|2
|5
|45–21
|+24
|53
|3. Marseille
|25
|14
|4
|7
|49–32
|+17
|46
|4. Lyon
|24
|14
|3
|7
|38–26
|+12
|45
|5. Monaco
|25
|12
|4
|9
|43–37
|+6
|40
|6. Lille
|24
|12
|4
|8
|37–31
|+6
|40
|7. Rennes
|24
|11
|7
|6
|38–35
|+3
|40
|8. Strasbourg
|25
|10
|6
|9
|40–31
|+9
|36
|9. Brest
|24
|9
|6
|9
|32–34
|–2
|33
|10. Lorient
|24
|8
|9
|7
|34–38
|–4
|33
|11. Angers
|25
|9
|5
|11
|23–30
|–7
|32
|12. Toulouse
|25
|8
|7
|10
|33–29
|+4
|31
|13. Paris FC
|24
|6
|8
|10
|27–37
|–10
|26
|14. Le Havre
|24
|6
|8
|10
|20–30
|–10
|26
|15. Nice
|24
|6
|6
|12
|30–43
|–13
|24
|16. Auxerre
|25
|4
|7
|14
|19–35
|–16
|19
|17. Nantes
|25
|4
|5
|16
|22–42
|–20
|17
|18. Metz
|24
|3
|4
|17
|22–53
|–31
|13
