Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Greenwood góljával nyert Toulouse-ban a Marseille

V. J.V. J.
2026.03.07. 23:06
null
Mason Greenwood góljával nyert a Marseille (Fotó: AFP)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Angers Olympique Marseille Nantes Strasbourg Toulouse
A Marseille a Toulouse-t, az Angers a Nantes-ot verte 1–0-ra, míg az Auxerre gól nélküli döntetlent játszott a Strasbourggal a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 25. fordulójának szombati játéknapján.

FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nantes–Angers 0–1 (Sbai 52.)
Auxerre–Strasbourg 0–0
Toulouse–Olympique Marseille 0–1 (Greenwood 18.)

Pénteken játszották
Paris SG–Monaco 1–3 (Barcola 71., ill. Akliouche 27., Golovin 55., Balogun 73.)

Vasárnap játsszák
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Paris SG25183454–22+32 57 
2. Lens24172545–21+24 53 
3. Marseille25144749–32+17 46 
4. Lyon24143738–26+12 45 
5. Monaco25124943–37+6 40 
6. Lille24124837–31+6 40 
7. Rennes24117638–35+3 40 
8. Strasbourg25106940–31+9 36 
9. Brest2496932–34–2 33 
10. Lorient2489734–38–4 33 
11. Angers25951123–30–7 32 
12. Toulouse25871033–29+4 31 
13. Paris FC24681027–37–10 26 
14. Le Havre24681020–30–10 26 
15. Nice24661230–43–13 24 
16. Auxerre25471419–35–16 19 
17. Nantes25451622–42–20 17 
18. Metz24341722–53–31 13 

 

Auxerre Ligue 1 Angers Olympique Marseille Nantes Strasbourg Toulouse
Legfrissebb hírek

Tíz percen belül három gól, a Lens kihasználta a PSG pénteki botlását

Francia labdarúgás
3 órája

Legyőzve a PSG – ami a BL-ben nem sikerült a Monacónak, az a bajnokságban igen

Francia labdarúgás
2026.03.06. 22:46

A Veszprémnek csak most kezdődik az igazi hajrá a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 11:48

Francia Kupa: a Toulouse búcsúztatta az OM-et, a Nice kiejtette a Lorient-t

Francia labdarúgás
2026.03.04. 23:23

Francia Kupa: a hajráig vártak a gólokkal, a Strasbourg az első elődöntős

Francia labdarúgás
2026.03.03. 23:12

Ligue 1: Aubameyang duplázott, a Marseille a hosszabbításban gyűrte le Lyont

Francia labdarúgás
2026.03.01. 22:54

A kihagyott tizenegyes is belefért a PSG-nek, négypontosra nőtt az előnye a tabella élén

Francia labdarúgás
2026.02.28. 23:12

Ikszre mentett a Ligue 1-ben a Lens, de egyre jobban leszakadhat a bajnoki harcban a PSG-től

Francia labdarúgás
2026.02.27. 22:46
Ezek is érdekelhetik